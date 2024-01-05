رئيس وزراء العراق يعلن العمل على إنهاء وجود التحالف الدولي في بغداد

قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن الحكومة تعمل على تحديد موعد لبدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد.

وأضاف السوداني خلال كلمته في المحفل الرسمي المركزي لتأبين قادة النصر في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهادهم حسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الحشد الشعبي يمثل وجوداً رسمياً تابعاً للدولة وخاضعاً لها وجزءاً لا يتجزأ من قواتنا المسلحة، مؤكداً أن الحكومةَ العراقيةَ الجهةُ الوحيدةُ التي لها أن تقومَ بمتابعةِ الخروقات.

وأضاف رئيس وزراء العراق أنه لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراقية.

وشدد رئيس وزراء العراق على أهمية إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد التزام لن تتراجع عنه الحكومة.

وفي هذا السياق ، فقد قام وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بتصريحات لشبكة "الشرق" بأن التواجد الأميركي في العراق جاء على أساس دعوة من الحكومة العراقية.

ولفت حسين في تصريحاته إلى أن الاستهداف الأميركي الذي حدث أمس غير مقبول .



وأكد وزير الخارجية العراقي أن الحكومة في العراق هي المسؤولة عن تطبيق القانون والالتزام به.



وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن الأحداث الجارية في غزة تؤثر على العراق وعلى دول المنطقة.

وقال وزير الخارجية العراقي أن الوضع الأمني في العراق أصبح معقدا للغاية.