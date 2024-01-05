الجيش الأوكراني يعلق على اتهام أمريكا لروسيا باستخدام صواريخ وأسلحة كورية شمالية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، الجمعة، أنه غير قادر على تأكيد استخدام روسيا صواريخ وأسلحة كورية شمالية، وذلك عقب اتهام أمريكي لموسكو بهذا الشأن.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم القوة الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، إنه "إلى الآن، لا معلومات لدينا بأنه تم استخدام صواريخ مماثلة"، مضيفا أن "الولايات المتحدة أدلت ببيان بهذا المعنى. لذا على الخبراء درس الحطام، وبعد ذلك يمكننا أن نقول ما اذا كان ذلك (الاستخدام) واقعا... لا يمكنني تأكيد ذلك بعد".

وأمس الخميس، قال البيت الأبيض، إن كوريا الشمالية زودت روسيا في الآونة الأخيرة بصواريخ باليستية وقاذفات لتستخدمها في حربها على أوكرانيا، فيما أشار مسؤولون أمريكيون إلى خطط روسية لشراء صواريخ باليستية قصيرة المدى من إيران "تثير قلق" واشنطن، حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين الخميس، أن واشنطن ستثير هذا التطور في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن نقل بيونج يانج أسلحة إلى موسكو أنه "تصعيد كبير ومقلق".

وقال كيربي إن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على من يسهلون صفقات الأسلحة هذه".

وأضاف: "خلال الأيام القليلة الماضية أطلقت القوات الروسية على الأقل أحد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية صوب أوكرانيا"، موضحاً أن الصاروخ سقط في ما يبدو في منطقة مفتوحة.

وتشن روسيا مؤخراً بعضاً من أعنف الهجمات على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب قبل عامين تقريباً. وذكرت كييف الثلاثاء، أن روسيا أطلقت أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة هجومية من طُرُز مختلفة على مدن في أنحاء أوكرانيا منذ الجمعة.