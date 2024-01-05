عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلق على اتهام أمريكا لروسيا باستخدام صواريخ وأسلحة كورية شمالية

الصواريخ الروسية
الصواريخ الروسية في أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، الجمعة، أنه غير قادر على تأكيد استخدام روسيا صواريخ وأسلحة كورية شمالية، وذلك عقب اتهام أمريكي لموسكو بهذا الشأن.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم القوة الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، إنه "إلى الآن، لا معلومات لدينا بأنه تم استخدام صواريخ مماثلة"، مضيفا أن "الولايات المتحدة أدلت ببيان بهذا المعنى. لذا على الخبراء درس الحطام، وبعد ذلك يمكننا أن نقول ما اذا كان ذلك (الاستخدام) واقعا... لا يمكنني تأكيد ذلك بعد".

وأمس الخميس، قال البيت الأبيض، إن كوريا الشمالية زودت روسيا في الآونة الأخيرة بصواريخ باليستية وقاذفات لتستخدمها في حربها على أوكرانيا، فيما أشار مسؤولون أمريكيون إلى  خطط روسية لشراء صواريخ باليستية قصيرة المدى من إيران "تثير قلق" واشنطن، حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين الخميس، أن واشنطن ستثير هذا التطور في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن نقل بيونج يانج أسلحة إلى موسكو أنه "تصعيد كبير ومقلق".

وقال كيربي إن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على من يسهلون صفقات الأسلحة هذه".

وأضاف: "خلال الأيام القليلة الماضية أطلقت القوات الروسية على الأقل أحد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية صوب أوكرانيا"، موضحاً أن الصاروخ سقط في ما يبدو في منطقة مفتوحة.

وتشن روسيا مؤخراً بعضاً من أعنف الهجمات على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب قبل عامين تقريباً. وذكرت كييف الثلاثاء، أن روسيا أطلقت أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة هجومية من طُرُز مختلفة على مدن في أنحاء أوكرانيا منذ الجمعة.

البيت الأبيض الجيش الأوكراني القوات الروسية الولايات المتحدة بيونج يانج صواريخ باليستية كوريا الشمالية منسق الاتصالات الاستراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

أسعار الدواجن والبيض بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

ترشيحاتنا

البنك المركزي: انخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى 4.5 مليار دولار

حذر منها النبي.. 11 خطأ تضيع ثواب صلاة الجمعة يقع فيها بعض المصلين

الجيش الأوكراني يعلق على اتهام أمريكا لروسيا باستخدام صواريخ وأسلحة كورية شمالية

البنك المركزي: 2.4 مليار دولار حصيلة إيرادات قناة السويس خلال 3 أشهر

البنك المركزي يعلن ارتفاع إيرادات السياحة في مصر إلى 4.5 مليار دولار

أول جمعة في العام الجديد.. بث مباشر من رحاب مسجد الإمام الحسين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفستان الأبيض.. مي كساب تثير جدل بهذه الإطلالة|شاهد

أعراضه خطيرة| مرض منتشر بين طلاب المدارس.. تعرف عليه

فستان قصير| شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

برج الحوت.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات 2024

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ