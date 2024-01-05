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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركاء الوطن| رئيس قوى عاملة النواب يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل

هنأ النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة  للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة ، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد ، أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير والسرور.

وقال "عبدالفضيل": يحل علينا بعد غد الأحد ، ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وأتقدم بهذه المناسبة بخالص التهاني القلبية للأخوة أقباط  مصر شركاء الوطن، مشيدا بقوة ومتانة العلاقات التي تربط بين أبناء الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين في نسيج واحد، مؤكدا أنه لن يستطيع أحد مهما بلغ أن يفرق بين هذه الوحدة ببث الشائعات أو الفتن، فالمصريون يدًا واحدة وسيظلون متماسكين رغم الشدائد والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

ودعا النائب عادل عبد الفضيل ، المولى عز وجل أن يعود تلك الأيام بالخير واليمن والبركات على سائر المسلمين والمسيحيين، مؤكدا أن وحدة وتماسك المسلمين والمسيحيين هو حائط الصد القوي لمواجهة محاولات زرع الفتنة والتحديات التي تواجه بلادنا خارجيًا وداخليًا.

واختتم رئيس قوي عاملة النواب تصريحات بهذه المناسبة مؤكدا أن  الرئيس عبد الفتاح السيسى جعل مصر رمز المحبة والسماحة ونسيجًا ويدًا واحدة وأصبح لديها القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها.

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