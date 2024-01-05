عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 358 منشأة

منشأت غذائية
منشأت غذائية

شنت إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، عدة حملات تفتيشية على 358 منشأة تبين أن 86  منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف الدكتور شريف مكين  وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير  189 محضراً و سحب 71 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم  إعدام 1508  كيلو من أغذية متنوعة و  441 لتر  عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.


وأكد مكين  استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

 

 

IMG-20240105-WA0005
IMG-20240105-WA0005
IMG-20240105-WA0003
IMG-20240105-WA0003
IMG-20240105-WA0004
IMG-20240105-WA0004
IMG-20240105-WA0001
IMG-20240105-WA0001
الإشتراطات الصحية الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالدقهلية صحة الدقهلية مراقبة الأغذية وكيل الوزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

أكشن في الكمين.. سر الغرفةالسرية و١٠٠ مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بحدائق أكتوبر

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

موضوعات متعلقة

العلاج الطبيعي بالدقهلية يستقبل 354 ألف حالة ويجري 799 ألف جلسة في عام

مصرع طفل أثناء عبوره مزلقان القطار بإحدى قرى الدقهلية

مصرع شخص وإصابة سيدة إثر حادث تصادم دراجة بخارية وميكروباص بالدقهلية

توزيع لحوم مجانأ على 300 أسرة بـ الدقهلية

«خلص على والده بالبلطة».. تفاصيل مصرع ستيني بالدقهلية والجاني نجله

ضربه ببلطه على رأسه .. ابن ينهي حياة أبيه بالدقهلية

لدغها عقرب .. مصرع طفلة أثناء لهوها أمام منزلها بأحد مراكز الدقهلية

محافظ الدقهلية: توفير سيارتي إسعاف ومطافئ وعيادة طبية بصفة دائمة للمنطقة الاستثمارية بجمصة

ترشيحاتنا

بالاشتراك مع مصر.. إنقاذ عائلة جندي أمريكي من قطاع غزة بعملية سرية

موعد أول أجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين

ردا على اليوم التالي.. بيان عاجل للرئاسة الفلسطينية

أحمد نعينع يوقف القراءة بسبب تهليل المصلين أثناء القراءة.. فيديو

لزيادة المساعدات.. عائلات الرهائن الإسرائيليين ينظمون احتجاجا بمعبر كرم أبوسالم

كيف تشتري شهادة بفائدة 27 و23.5% من البنوك.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي يكشف عن علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالسكري.. تحذير عاجل

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

بالفستان الأبيض.. مي كساب تثير جدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

شتمتني.. الخلافات بين طليق آيتن عامر ووالدتها تصل إلى قسم الشرطة

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ