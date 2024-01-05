مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 358 منشأة

شنت إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، عدة حملات تفتيشية على 358 منشأة تبين أن 86 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير 189 محضراً و سحب 71 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم إعدام 1508 كيلو من أغذية متنوعة و 441 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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