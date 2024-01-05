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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة ميرسك للشحن تحول سفنها لرأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر

صدى البلد

قررت شركة "ميرسك" للشحن، اليوم الجمعة، تحويل كل سفنها نحو رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر في المستقبل المنظور.

وقالت الشركة الدنماركية في بيان اليوم، إن جميع سفن ميرسك المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن سيتم تحويلها جنوبا حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا في المستقبل المنظور.

وأضافت ميرسك أنها ستوقف مؤقتا جميع السفن المتجهة إلى البحر الأحمر في أعقاب هجوم على إحدى سفنها شنه الحوثيون في اليمن، وبدأت منذ ذلك الحين في إعادة توجيه السفن حول أفريقيا.

وأشارت شركة ميرسك، إلى أن الوضع يتطور باستمرار ويظل متقلبًا للغاية، وجميع المعلومات الاستخباراتية المتاحة تؤكد أن المخاطر الأمنية لا تزال عند مستوى مرتفع بشكل كبير.

وأضافت ميرسك: “لذلك قررنا أن جميع سفن ميرسك المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن سيتم تحويلها جنوبا حول رأس الرجاء الصالح في المستقبل المنظور”.

وأوضحت ميرسك أن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر لا تزال مرتفعة بشكل كبير.

واختتمت شركة "ميرسك": الوضع يتطور وشديد التقلب والمعلومات الاستخباراتية تؤكد أن المخاطر الأمنية مرتفعة بشكل كبير.

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