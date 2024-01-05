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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

15 ألف شخص يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.. صور

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام الفلسطينية ، اليوم الجمعة، بأن 15 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

يذكر أن قوات الاحتلال منعت الآلاف من الدخول واعتدت عليهم في باب الأسباط ووادي الجوز ورأس العامود.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين على أبواب البلدة القديمة من القدس للحيلولة دون تمكن المصلين من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى، للجمعة الـ13 على التوالي.

ونشرت قوات الاحتلال عناصر كبيرة في محيط وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة وعلى الأبواب، ولا تسمح إلا لسكان البلدة القديمة بالدخول.

وقمعت قوات الاحتلال المصلين القادمين من حي وادي الجوز باتجاه المسجد الأقصى سيرا على الأقدام.

اتجاه البلدة القديمة الفلسطينية المسجد الأقصى المواطنين المصلين باب الأسباط حركة المواطنين

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