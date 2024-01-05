الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يجدد القصف المدفعي بمحيط مستشفى الأمل في خان يونس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، تجديد القصف المدفعي الإسرائيلي وإطلاق النار من مسيّرات بمحيط مستشفى الأمل في خانيونس جنوبي قطاع غزة.



وناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الخميس، المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومبنى الجمعية، وحماية من فيهما من طواقم طبية وجرحى ومرضى، وحوالي 14 ألف نازح يحتمون بهما، وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وأعربت الجمعية عن قلقها جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لمقر الجمعية ومستشفى الأمل في مدينة خان يونس.

وقالت إن الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي عدة طوابق في مقر الجمعية على مدار الثلاثة أيام الماضية.

ومن جانبه، قال مراسل التليفزيون العربي أن هناك إصابات عديدة جراء استهداف الاحتلال منزلا في محيط شارع البحر وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.



وأستشهد فلسطيني وجريحان جراء استهداف الاحتلال منطقة معن شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.