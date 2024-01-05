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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 22600 شهيدا

غزة
غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر، إلى 22600 شهيد، و57910 جرحى، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

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حكومة غزة: 88 ألف ضحية منذ بدء الحرب بين شهيد ومفقود

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حقوق الإنسان: 4% من سكان غزة بين شهيد ومفقود وجريح

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد ومفقود وجريح، مع دخول جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية شهرها الرابع، وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى أو المصابين بإعاقات دائمة.

غزة العدوان الإسرائيلي حقوق الإنسان قطاع غزة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

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