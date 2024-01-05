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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تأثير السوشيال ميديا.. حملة تبرعات عبر تيك توك تنقذ حياة الطفل محمد

الطفل محمد ومساري
الطفل محمد ومساري مسعود

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة جديدة لجمع التبرعات لطفل مريض، بعدما انتشر مقطع فيديو مؤثر يُظهر الطفل محمد وهو يبكي، حيث أثار هذا المقطع تعاطف الكثيرين الذين قدموا التبرعات بشكل سخي لمساعدة الطفل المحتاج بعد الحملة التي أطلقها صانع المحتوى مساري مسعود.

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جمع تبرعات لطفل مريض

لعب مساري المقيم في كردستان، دورًا حاسمًا في إطلاق حملة التبرعات لمحمد، حيث قدم الدعم لأسرة الطفل وقام بنشر مقطع الفيديو المؤثر على منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما قام البلوجر الكردستاني، بتوجيه الانتباه إلى حالة محمد وتشجيع المتابعين للمساهمة في الحملة التي لاقت رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك.

وترجع بداية القصة عندما دشن مساري مسعود، حملة تبرعات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جمع التبرعات لمساعدة طفل مريض يُدعى محمد.

حملة تبرعات الطفل محمد 

طفل مريض من كردستان

بالبحث عن فيديو الطفل المتداول تبين أنه من كردستان، إذ يعاني الطفل محمد من مرض خطير يتطلب علاجاً مكلفاً ومستمراً.

وفي المقطع المتداول، يظهر الطفل وهو يعاني ويبكي بينما يتضح وجود آلام شديدة على الطفل، المشهد المؤثر الذي دفع الكثيرين إلى التعاطف وتقديم المساعدة.

لاقت حملة التبرعات استجابة كبيرة من قبل الجمهور العربي خاصة في كردستان، حيث تعاطف المتابعين مع محمد وقاموا بمشاركة الفيديو على نطاق واسع أدى إلى تدفق التبرعات بشكل كبير.

أمراض الأطفال في كردستان

مرض الطفل محمد ليس جديدا، إذ يعاني الأطفال في كردستان من العديد من الأمراض، من بينها تفشّى مرض التهاب السحايا بشكل مثير للقلق في إقليم كردستان العراق منذ منتصف أبريل.

وتشير التقارير غير الرسمية إلى أن عدد المرضى يقترب من الألف، مع احتمال ارتفاع عدد الوفيات، في حين حددت منظمة الصحة العالمية ( WHO ) الفيروسات المعوية والمكورات العقدية باعتبارها الأسباب المرضية الرئيسية المحتملة.

وترجع أسباب مرض الأطفال إلى عدة أسباب رئيسية مثل ندرة المياه، والسياحة، وعدم كفاية إمدادات المياه المدرسية، وأزمة المناخ، وعدم الاستقرار السياسي، والنظام الصحي المتعثر.

ومن المؤكد أن أحد العوامل المحتملة لتفشي المرض هو ندرة الموارد المائية في المنطقة. إذ تعتبر مياه الشرب الملوثة وسيلة محتملة لانتقال العامل المسبب الرئيسي وهو الفيروس المعوي الذي ينتشر عادة من خلال انتقال البراز.

الطفل محمد مواقع التواصل الاجتماعي مساري مسعود تيك توك حملة تبرعات كردستان

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