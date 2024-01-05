حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام.. فيروس منتشر بالمدارس وأعراضه غريبة.. تفاصيل

وزير التعليم يحذر من مرض منتشر بالمدارس

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية حول فيروس الجديري المائي المنتشر بالمدارس، وحول حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام.

وتصدر انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس خلال الأيام الماضية مؤشرات البحث، مما تسبب في حالة من الذعر بين أولياء الأمور.



يعتبر الجديري المائي هو مرض يسببه فيروس الحماق النطاقي، يسبب طفح جلدي مثير للحكة مع ظهور بثور صغيرة مملوءة بالسوائل، ينتشر جدري الماء بسهولة شديدة بين الأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض أو لم يحصلوا على لقاح جديري الماء، كان جدري المائي مشكلة منتشرة على نطاق واسع، ولكن اليوم يحمي اللقاح الأطفال منه.



ويظهر الطفح الجلدي الناجم عن جدري الماء بعد 10 إلى 21 يومًا من تعرضك للفيروس النطاقي الحماقي. غالبًا ما يستمر الطفح الجلدي من 5 إلى 10 أيام

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالمتابعة اليومية لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية تبين ، انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس في عدد من المحافظات.



وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية شددت خلالها على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي، مع اعتبار الامر هام وعاجل

وأصدرت مدارس محافظة الجيزة عبر صفحاتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تعليمات عاجلة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس خلال فترة امتحانات نصف العام 2024 حفاظًا على سلامة الطلاب .



ووجهت مدرسة الأورمان الثانوية بالعجوزة التابعة لمديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، تنبيهات عاجلة لطلابها ، شددت خلالها على ضرورة اتباع الآتي خلال فترة امتحانات نصف العام 2024 : ضرورة ارتداء الكمامة

إحضار مطهر

ضرورة إحضار جميع الأدوات الشخصية مثل زجاجة المياه والأدوات المدرسية

لن يسمح نهائيًا بتبادل أي أدوات شخصية بين الطالبات

طوال فترة الامتحانات الحضور بالزى المدرسى

ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ

لن يسمح للطلاب بدخول المدرسة دون الالتزام بجميع التعليمات

جدير بالذكر أنه نظرًا لعدم إعلان وزارة الصحة ولجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء عن وجود أي خطورة على الطلاب من عقد امتحانات نصف العام 2024 بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات نصف العام 2024 في موعدها وفقا للجداول المعلنة في جميع مديريات التربية والتعليم ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية العادية المعتادة في المدارس طوال فترة امتحانات نصف العام 2024.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال بشأن تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم: إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر قرارا بتأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، نظراً لعدم تلقيه أي تعليمات تشدد على ذلك من لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء .

وأضاف المصدر ، أن أي إجراءات استثنائية طارئة تتعلق بالوضع الوبائي في مصر ، لا يملك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذها إلا بعد صدور توصيات رسمية من لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد المصدر ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحذر جميع الطلاب وأولياء الامور من خطورة الانسياق وراء شائعات تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، مشدداً على ضرورة الإلتزام فقط بالبيانات الرسمية التي سيتم الاعلان من خلالها عن أي إجراءات استثنائية طارئة في حالة ما اذا تطلب الأمر ذلك حفاظا على صحة الجميع .

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم السماح بتأجيل امتحانات نصف العام لطلاب المدارس المصابين بأي أعراض لأمراض معدية مثل الجديري المائي، بحيث يؤدي الطالب المصاب امتحاناته بشكل مؤجل في الترم الثاني، في حالة احتياج حالته لذلك وفقا لتوصيات الزائرة الصحية الموجودة في المدرسة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في حالة اكتشاف أعراض خفيفة تسمح بأداء الطالب للإمتحان بدون تأجيل ، سيتم عزله في لجنة خاصة - إذا رأت الزائرة الصحية عدم خطورة ذلك - ليكون بعيدا عن زملائه لأداء الامتحان؛ حفاظاً على سلامة الجميع.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنها وجهت تعليماتها الروتينية المعتادة لجميع مدارس الجمهورية، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة طوال فترة امتحانات نصف العام للحفاظ على سلامة الطلاب من الامراض المعدية المصاحبة لفصل الشتاء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس ملتزمة بتنبيهات توفير النظافة والتهوية الجيدة في جميع لجان امتحانات نصف العام، كما تم التنبيه على الطلاب بأن يلتزم كل طالب باستخدام أدواته الشخصية فقط ، وبعض المدارس نصحت الطلاب بارتداء الكمامات.

وكان شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الجديري المائي لم ينتشر بين طلاب المدارس بشكل مخيف مثلما اعتقد البعض وانه لا داعي للقلق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت حالة واحدة مصابة بمرض الجديري المائي في إحدى المدارس وبناءا عليه حذرت المديريات التعليمية في خطاب رسمي من خطورة انتشار الجديري المائي في المدارس وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة انتشاره بين طلاب المدارس ، قائلا “إجراءات عادية والوضع مش خطير”.

وشدد على أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة لمتابعة اي خطر يهدد سلامة طلاب المدارس ، مشيراً إلى توفير زائرة صحية في كل مدرسة للتعامل مع اي اعراض تظهر على الطلاب

وقالت الدكتورة هبة عادل استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة وتغذية الاطفال عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك إن الجديري المائي مرض معدٍ سريع الانتشار وسريع العدوى وأكثر ما يصيب الأطفال ما بين 3 أشهر و10 سنوات.

وأضافت أن المرض يمكن أن يصيب الاطفال أكبر من هذا العمر و يكون أصعب من الاطفال الصغار

وتابعت: الجديري من الأمراض التي تصيب الجسم مرة واحدة في العمر وهو فيروس ينتقل عن طريق التنفس بالهواء الملوث والرذاذ واستعمال أدوات المصاب مثل الملابس والمصافحة من ومدة حضانة المرض من يومين إلى 3 أسابيع

أعراض الجديري المائي :

ارتفاع بسيط فى درجة الحرارة

ألم في الظهر والمفاصل.

ظهور طفح جلدي في مكان معين من الجسم، بعدها ينتشر في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الوجه والرأس.

فقدان الشهية عند الطفل و الصداع و الحكة.

الطفح الجلدي يبدأ في الظهر والبطن ثم ينتشر في الجسم.