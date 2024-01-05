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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. وفاة ابن عم باسم سمرة.. سحب 3 أفلام من دور العرض بسبب ضعف الإيرادات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن، عددا من  الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

عمرو دياب في القرية العالمية بدبي 18 يناير

 

يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 18 من شهر يناير الحالي بالقرية العالمية بدبي.

وبدأت شركة روتانا المنظمة للحفل فى الترويج له على صحفات الشركة الرسمية عبر موقع الصور الشهير إنستجرام لتكون هذه الحفلة أولى حفلات الهضبة عقب إصدار ألبومه الأخير مكانك.
 

7 يناير.. مدحت صالح والاساتذة على المسرح الكبير

تتواصل سلسلة المشروع الفنى الاساتذة الذى تنفذه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تقام الأمسية الثالثة فى الثامنة مساء الأحد 7 يناير على المسرح الكبير.

وسط الجمهور.. خالد يوسف وأبطال فيلم الاسكندراني في عرض الافتتاح بـ سينمات الإسكندرية

يحتفل الفنان أحمد العوضي بعرض فيلم الاسكندراني، الذي يلعب بطولته، اليوم في محافظة الإسكندرية، بعد طرحه بالأمس في دور العرض المصرية.

وقرر أحمد العوضي وصناع الفيلم والمخرج خالد يوسف الاحتفال بعرض فيلم الإسكندراني في سينما فوكس في سيتي سنتر كارفور وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، أما في تمام الساعة التاسعة مساءً يحتفل صناع فيلم الإسكندراني في سينما سان ستيفانو.

 

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلادها في كواليس مسرحية الصندوق الأحمر

 

حرص فريق عمل مسرحية الصندوق الأحمر الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي على الاحتفال بعيد ميلادها بعد عرض أمس الخميس.

وقام نجوم المسرحية بإقامة حفل عيد ميلادها على المسرح  وسط تفاعل كبير من الجمهور الذى هنأها بعيد ميلادها. 

 

استعدادا لعرضه.. إطلاق الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم "مقسوم"

 

طرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعداداً  لطرحه في السينمات بداية من 18 يناير، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

 

ليلة الشرنوبي.. تفاصيل الحفل الجديد بموسم الرياض بحضور كبار نجوم الوطن العربي

 

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إقامتها لحفل تحت عنوان ليلة الشرنوبي، حيث يقدم فيها الأغاني الخاصة بالملحن الكبير صلاح الشرنوبي.

الحفل يحيه مجموعة كبيرة من الفنانين وعلى راسهم نانسي عجرم ووائل جسار وأصالة وأسماء لمنور وراغب علامة ويقام يوم 18 من شهر يناير الحالى على مسرح أبو بكر سالم.

 

الموت يفجع الفنان باسم سمرة

 

أعلن الفنان باسم سمرة، عن وفاة ابن عمه محمود محمد سمرة، وذلك من خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب باسم على صفحته قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمر وأخي الأكبر محمود محمد سمرة.. كل نفس ذائقة الموت”.
 

سحب 3 أفلام من السينمات لضعف إيراداتها اليومية| تعرف عليها

يشهد موسم السينما الحالي منافسة قوية بين عدد كبير من الأفلام، وتحديدا أفلام رأس السنة التى تم طرحها بداية من شهر يناير وهو ما أضعف إيرادات أفلام 2023، المشاركة حتى الآن فى المنافسة، ليقرر الموزعون سحبها من السينمات وإعطاء الفرصة للأفلام الجديدة.
 

عمرو دياب خالد يوسف مدحت صالح مقسوم ليلة الشرنوبي باسم سمرة

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