بعد انهيار عقار أكتوبر.. عقوبات رادعة لهؤلاء في قانون البناء

شهدت مدينة أكتوبر الجديدة أمس، سقوط عقار قيد الإنشاء، نجم عنه وفيات ومصابين بلغ عددهم ٦ أشخاص حتى الآن.

وأمرت نيابة الجيزة باستدعاء مالك عقار تحت الإنشاء المنهار في أكتوبر لسماع أقواله، والوقوف على أسباب الحادث.

وتستمع نيابة الجيزة لأقوال المصابين في حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء في أكتوبر، للوقوف على أسباب الحادث.



عقوبة الغش في البناء

ألزم قانون البناء الموحد صاحب الترخيص القيام بعدد من الإجراءات والاشتراطات الفنية.

وعاقبت المادة 104 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة .

سقوط المبنى



ووفقا للمادة إذا نتج عن الغش سقوط المبني كليا أو جزئيا أو يأهل للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل غن سته أشهر وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا يزيد عن ثلاثة أمثال الأعمال المخالفة

وتنص المادة على انه إذا نتج عن الغش وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص نتج عنها عاهة مستديمة أو إذا ارتبط الغش بالتزوير أو استعمال محرر مزور كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا يزيد عن ثلاثة أمثال الأعمال المخالفة



وحسب المادة يمكن أن يحكم بشطب إسم النهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات إتحاد المقاولين لمدو لا تزيد عن سنتين وأذا تم التكرار يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها ويجب نشؤ الحكم في الجريدتين اليوميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المحكوم علية