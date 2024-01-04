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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل باستدعاء مالك عقار أكتوبر المنهار..تفاصيل

صدى البلد

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء مالك عقار تحت الإنشاء المنهار في أكتوبر لسماع أقواله، والوقوف على أسباب الحادث.

وتستمع نيابة الجيزة لأقوال المصابين في حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء في أكتوبر، للوقوف على أسباب الحادث.

توفي شخصان وأصيب 4 عمال بإصابات بالغة في حادث انهيار مبني تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر من بينهم أب ونجله ومسن وتم نقلهم لمستشفى أوسيم لتلقي العلاج اللازم.

 

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وكشفت التحريات ان المصابين هم: أحمد أنور عبّد النبي _١٤ سنة كدمة متفرقة بأعلى الرأس، كريم عمر عبد الهادي نصر _٢٣ سنة كدمات متفرقة وكسور، وائل علي مجدي _٣٤ سنة كدمة بالرأس وتهشم بالقدم اليسري، أنور عبد النبي أحمد _٥٠ سنة إغماء ومن ثم إغماء كامل.

يواصل رجال الحماية المدنية جهودهم لرفع الأنقاض والبحث عن المفقودين أسفل عقار أكتوبر المنهار اليوم الخميس، فيما تمركزت سيارات الإسعاف في مكان الواقعة لتقديم المساعدات ونقل المصابين. 

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