سياسي فلسطيني: إسرائيل تُجري تطهيرا عرقيا داخل قطاع غزة بشكل هستيري

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن حكومة الاحتلال ما زالت تواصل حربها الإجرامية على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، وتستهدف كل ما هو فلسطيني، من خلال التغول في الدم الفلسطيني وتدمير كل مقاومات الحياة، موضحا أن جيش الاحتلال كان يدعو إلى الانتقال إلى بعض المخيمات الآمنة، والآن هذه المخيمات يتم استهدافها بشكل جنوني.

أضاف "الحرازين"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن إسرائيل تقوم بحالة من التطهير العرقي الكامل بشكل هيستيري بشكل لا يتصوره عقل، حينما يتم استهداف كل الأبراج السكنية، وجمع المنازل والمدارس التي تأوي النازحين وتابعة للأونروا، حتى أصبح لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة.

وأشار السياسي الفلسطيني، إلى أن فشل التهجير القسري لإسرائيل نتيجة المواقف السياسية التي قدمتها جمهورية مصر العربية، والرئيس السيسي وكذلك القيادة الفلسطينية الأمر الذي دفع العالم بأسره لرفض الفكرة بشكل كامل، ولكن بدأت إسرائيل تلوح بمصطلح التهجير الطوعي أو الهجرة الطوعية أو الانتقال الطوعي للسكان، من خلال استهداف كافة مقومات الحياة، من خلال جعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للعيش أو السكن مما يجعل المواطنين يبحثون عن أي مكان آخر للعيش فيه.

وأكمل أن المسؤولين الإسرائيليين يخرجوا بتصريحات بمنتهى الغطرسة أنهم في مفاوضات مع الكونغو لنقل السكان الفلسطينيين ولكن على “بن غفير” وغيره، أن ينتقلوا هم إلى الكونغو؛ لأنهم هم المحتلين، وليس الشعب الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين.