بـ إنزال جوي | فرنسا والأردن تسلّمان 7 أطنان مساعدات إلى غزة

في جهد تعاوني لمعالجة الوضع الإنساني الحرج في غزة، نفذت فرنسا والأردن مهمة إنزال جوي "معقدة للغاية"، حيث قامت بتسليم سبعة أطنان من المساعدات للمدنيين وعمال الإغاثة.

أكدت الرئاسة الفرنسية العملية المشتركة، موضحة أن كل دولة أرسلت طائرة نقل من طراز سي-130 على متنها أطقم فرنسية-أردنية مختلطة لتسهيل إيصال المساعدات "الإنسانية والصحية".

تم توجيه الإمدادات، المجهزة بأنظمة التوجيه عن بعد، إلى مستشفى ميداني أردني أقيم في مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها فرنسا بشكل مباشر في مثل هذه العملية إلى جانب الأردن.