تبريره في الموقف دا صدمني | تصريح مثير من الباز يخص الشعراوي

قال الإعلامي والكاتب الصحفي د. محمد الباز، إنه شيخ نفسه ولا يوجد له شيخ يقتدي به.



وأوضح خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن الشيخ الشعراوي أخذ مساحة كبيرة في حياته، وأنه تربى على الشيخ الشعراوي في طفولته كأسطورة وكان يعتبره شيخا.



وأضاف: "توقفت عن ذلك في عام 1988 أثناء حوار للشيخ في التليفزيون عندما سألوه عن نقل الأعضاء وقال إن الأمر محرم".



وتابع: “الشيخ حر في رأيه ولكن الصدمة في التبرير حيث قال الشعراوي لو أن شخصا يعاني من فشل كلوي وانت ستنقل له كلية ففي هذه الحالة انت تعطله من قرب لقائه مع الله والأفضل أن تتركه يموت”.



وتابع الباز: “رد الشيخ الشعراوي صدمني لأن ربنا أكرم الإنسان ويريده بأفضل حال وصحة وهذه هي نقطة الخلاف لأن ديني الإنسانية”.



وعن وصفه للشيخ الشعراوي بالمطبلاتي، أوضح الباز خلال اللقاء أنه بالفعل قال ذلك خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد أنه كان ينافق ويمدح الرئيس السادات بشكل مطلق.