عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تبريره في الموقف دا صدمني | تصريح مثير من الباز يخص الشعراوي

الكاتب الصحفي د.
الكاتب الصحفي د. محمد الباز

قال الإعلامي والكاتب الصحفي د. محمد الباز، إنه شيخ نفسه ولا يوجد له شيخ يقتدي به. 


وأوضح خلال لقائه مع الاعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن الشيخ الشعراوي أخذ مساحة كبيرة في حياته، وأنه تربى على الشيخ الشعراوي في طفولته كأسطورة وكان يعتبره شيخا. 


وأضاف: "توقفت عن ذلك في عام 1988 أثناء حوار للشيخ في التليفزيون عندما سألوه عن نقل الأعضاء وقال إن الأمر محرم". 


وتابع: “الشيخ حر في رأيه ولكن الصدمة في التبرير حيث قال الشعراوي لو أن شخصا يعاني من فشل كلوي وانت ستنقل له كلية ففي هذه الحالة انت تعطله من قرب لقائه مع الله والأفضل أن تتركه يموت”.


وتابع الباز: “رد الشيخ الشعراوي صدمني لأن ربنا أكرم الإنسان ويريده بأفضل حال وصحة وهذه هي نقطة الخلاف لأن ديني الإنسانية”. 


وعن وصفه للشيخ الشعراوي بالمطبلاتي، أوضح الباز خلال اللقاء أنه بالفعل قال ذلك خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد أنه كان ينافق ويمدح الرئيس السادات بشكل مطلق. 

محمد الباز الإعلامية ايمان أبوطالب بالخط العريض الشيخ الشعراوي الشعراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

مهاجم الأهلي السابق ينضم إلى نادٍ بالدرجة الثانية في مصر

تبدأ غدا| 3 أيام إجازة من الامتحانات لطلاب المدارس بمناسبة أعياد المسيحيين

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

ترشيحاتنا

موفرة للبنزين.. أشهر سيارة يابانية مستعملة بـ120 ألف جنيه

تبريره في الموقف دا صدمني | تصريح مثير من الباز يخص الشعراوي

من يستطيع فصل العامل من الخدمة؟.. تفاصيل

محمد الباز : عملت خطيبا في مسجد 6 سنوات .. وقلّدت هؤلاء المشايخ

مثل الألعاب النارية.. الفرصة الأخيرة لمشاهدة شهب الرباعيات الآن

بكرى : مصر سددت أكثر من نصف الديون المستحقة حتى يونيو 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما إبراهيم تقود طائرة هليكوبتر في جلسة تصوير بإيطاليا

تحذير.. بعض أدوية الضغط تصيب بمرض خطير

بالفرو الأنيق.. منة فضالي تخطف الأنظار من تركيا

تناقض في الأقاويل | أزمة جديدة تضرب أميرة الدهب.. وهذه حقيقة شريكها

فيديو

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

نجل أصالة يكشف سبب اختيار اسم ابنة شقيقته شام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ