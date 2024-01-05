الصليب والهلال الأحمر يدينان القصف المستمر لمستشفى جنوب غزة

أدان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشدة "القصف المستمر" الذي يستهدف مستشفى الأمل جنوب قطاع غزة. وبحسب المجموعة الإنسانية، أصيب أحد المسعفين المتطوعين بجروح في الغارة على المستشفى، الذي كان مرفقًا حيويًا خلال الصراع المستمر.

يفيد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن المستشفى، إلى جانب المقر الرئيسي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، تعرضا لقصف متواصل، مما أدى إلى خسارة مأساوية لأرواح المدنيين الأبرياء، بما في ذلك رضيع عمره خمسة أيام. كما أدت الغارات إلى نزوح الآلاف الذين لجأوا إلى المستشفى.

أعرب الاتحاد الدولي في بيان له عن قلقه العميق إزاء النقص الحاد في الوقود والإمدادات في مستشفى الأمل بسبب القصف المستمر. وسلطت المجموعة الضوء على تأثير الغارة على زملائها، مشيرة إلى إصابة أحد متطوعي خدمات الطوارئ الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الغارة الأخيرة. وهذا يضاف إلى حصيلة 26 آخرين أصيبوا منذ تصاعد الأعمال القتالية وخسارة أربعة من زملائهم الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي أثناء أداء واجبهم.

شدد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على أهمية شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة الحمراء باعتبارها رموزًا للمساعدة الإنسانية المحايدة والمستقلة، مما يضمن الحماية أثناء النزاعات والكوارث في جميع أنحاء العالم. إلا أن عمليات القصف المستمرة قد عطلت سيارات الإسعاف والمسعفين التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مما أعاق وصول المساعدات الطبية الأساسية والرعاية الطارئة المنقذة للحياة.

دعت المجموعة إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف المشاركة في النزاع، مشددة على أن الحصول على الرعاية الطبية هو حق أساسي. واختتم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كلمته بالحث على وضع حد للهجمات على مرافق الرعاية الصحية، مؤكدا على أن الناس في غزة قد تحملوا بالفعل ما يكفي، وأن الرعاية الصحية تظل منارة أمل حاسمة في المنطقة.