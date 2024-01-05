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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يشارك في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في قصر الدوبارة بالقاهرة، والذي ترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور عدد من كبار الوزراء والمحافظين و رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

وخلال مشاركة وزير التنمية المحلية في الاحتفالية، حرص علي تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والاخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأعرب اللواء هشام آمنة عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركة، داعياً الله أن يرزق مصر الحبيبة بالأمن والأمان والنجاح في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.


و تضمن برنامج الاحتفالية اليوم ، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، ثم اختتمت الفعاليات بكلمة شكر من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

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IMG-20240105-WA0025
IMG-20240105-WA0024
IMG-20240105-WA0024
وزير التنمية المحلية الكنيسة الإنجيلية عيد الميلاد المجيد

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