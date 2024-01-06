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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باستثناء الإخوان..

كرم جبر: أبرئ الإعلام الوطني من المشاركة في صناعة الفتنة بعد 2011

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه فى فترة 2011 عندما سيطر إعلام الإخوان على الإعلام المصري؛ كان شغلهم الشاغل سكب نيران الفتنة، ولكن على الجانب الآخر، توجد الأغلبية العظمي من الإعلاميين، جميعهم مع التسامح والمحبة.

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، أن المقصود من تلك العملية كان إثارة الحرب والفتن.

وأوضح الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “أبرئ الإعلام الوطني من مشاركته في صناعة الفتنة بعد 2011.. باستثناء إعلام الإخوان”.

الكاتب الصحفي كرم جبر كرم جبر الاعلام المصري التسامح والمحبة إعلام الإخوان”

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