قبل نهائيات كأس آسيا | ليبيا تفوز على إندونيسيا 2-1 وديًا

تمكن منتخب ليبيا من الفوز على منتخب إندونيسيا في المباراة الودية 2-1، اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت بمدينة "أنطاليا" التركية، ضمن استعدادات المنتخب الإندونيسي لخوض نهائيات بطولة كأس آسيا قطر 2023، المقررة خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

وتقدم يعقوب سايوري بهدف مبكر لإندونيسيا في الدقيقة السادسة، إلا أن المنتخب الليبي رد بهدفين متتاليين عن طريق مختار الشريمي في الدقيقة التاسعة، وأحمد إكراوا في الدقيقة 20.

وخسر المنتخب الإندونيسي مباراته الودية الأولى مع المنتخب الليبي برباعية نظيفة، يوم الثلاثاء الماضي.

وسيشارك منتخب إندونيسيا في بطولة كأس آسيا قطر 2023 ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبات اليابان والعراق وفيتنام، حيث يتطلع في مشاركته الخامسة بالبطولة القارية لتخطي مرحلة دور المجموعات، والوصول للأدوار الإقصائية.