أخبار الفن| عرض فيلم عصابة عظيمة.. ظهور عواطف حلمي بعد الاعتزال

عرض فيلم عصابة عظيمة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: ظهور عواطف حلمي بعد الاعتزال.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

ظهرت الفنانة المعتزلة عواطف حلمي، في مرة نادرة لها مع حفيدها الفنان الشاب نور خالد النبوي، خلال العرض الخاص لفيلم الحريفة.

ونشر نور النبوي، صورة له مع جدته عواطف حلمي، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، وعلق قائلا: «جدتي الغالية، وجودك معايا حاجة كبيرة أوي عندي وحبي ليكي ملوش مثيل».

تحدث خالد الذهبي ابن الفنانة أصالة عن جيهان ابنة شقيقته شام وعن خب العائلة لها منذ ولادتها والعلاقة القوية التى تجمعه بها.

حضر فريق عمل فيلم عصابة عظيمة العرض الخاص المقام في سينما مديني وسط حضور عدد كبير من الجمهور والصحافة والإعلام.

كان من أوئل الحضور الفنانة اسعاد يونس وعنبة وفرح الزاهد ومحمد ثروت بالإضافة الي المخرج وائل احسان.

رثت الفنانة ناهد السباعي، والدتها، المنتجة ناهد فريد شوقي، بكلمات حزينة، ونشرت فيديو يجمعهما من خلال حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وكتبت ناهد السباعي، معلقة على الفيديو: “مامي.. مر شهر.. وما زلت لا أصدق ذلك.. لا يزال عقلي يتحدث إليك.. ولا يزال قلبي يبحث عنك.. مشتاقًا إلى حضنك.. وليالينا الجميلة معًا.. ورحلاتنا التي لا تنسى.. أفتقد كل شيء.. فلتنعم روحك في الملاذ مع أخي وأبي”.

أعرب الفنان خالد عليش عن سعادته فى المشاركة فى أحدث أعماله وهو فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، الذى طرح منذ أيام فى دور العرض السينمائية.

وقال خالد عليش فى تصريحات ل"صدي البلد" ، أنه تم ترشيحه من المخرج حسام الجواهري وأن الدور ليس كوميدي ولكنه لايت وسيجسد فيه سائق للفنان خالد الصاوي ضمن أحداث الفيلم.

أكدت الفنانة إسعاد يونس أنها سعيدة بتجربة عصابة عظيمة.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي أن فكرة فيلم عصابة عظيمة فكرة غريبة وجريئة منذ أن عرضتها علي الكاتبة هاجر الابياري.

أوضحت الفنانة إسعاد يونس أنه كان من المفترض ان تتواجد رنا رئيس في العرض الخاص للفيلم مساء اليوم.

واضافت اسعاد يونس ان رنا رئيس اعتذرت عن الحضور بسبب سفرها السعودية لارتباطها بأعمال فنية هناك.