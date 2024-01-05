«لسه مش مستوعبة».. ناهد السباعي ترثي والدتها بكلمات مؤثرة

رثت الفنانة ناهد السباعي، والدتها، المنتجة ناهد فريد شوقي، بكلمات حزينة، ونشرت فيديو يجمعهما من خلال حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وكتبت ناهد السباعي، معلقة على الفيديو: “مامي.. مر شهر.. وما زلت لا أصدق ذلك.. لا يزال عقلي يتحدث إليك.. ولا يزال قلبي يبحث عنك.. مشتاقًا إلى حضنك.. وليالينا الجميلة معًا.. ورحلاتنا التي لا تنسى.. أفتقد كل شيء.. فلتنعم روحك في الملاذ مع أخي وأبي”.

واختتمت تعليقها على الفيديو،: “اللهم اغفر لأمي وارحمها.. وعافها واعف عنها.. وأكرم نزلها.. ووسع مدخلها.. واجعل قبرها روضة من رياض الجنة”.

ووجهت ناهد السباعي رسالة إلى والدتها الراحلة من خلال صفحتها الشخصية بموقع انستجرام خلال الأيام الماضية.

وكتبت ناهد السباعي، "حبيبتي و امي و صحبتي و بنتي و كل حياتي اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكــــرم نزلها ووسع مدخلها ، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

عزاء ناهد فريد شوقي

وأقيم عزاء ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، وكان من ضمن الحضور الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنان سيد رجب، والمنتج أحمد السبكي وخالد زكي ومحمد أبو داوود .

كما حضر هشام ماجد ودينا وفيدرا وداليا البحيري ودنيا عبد العزيز وزوجها ومادلين طبر ونرمين الفقي وإيمان العاصي.

وغابت ناهد السباعي عن حضور جنازة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، بسبب عدم قدرتها على اللحاق بموعد دفن الجثمان لتواجدها خارج مصر.