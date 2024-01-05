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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب غير القادرين .. كيف تحصل على إعفاء من المصاريف الدراسية؟

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كليات الجامعات الحكومية على تفعيل خدمات صندوق التكافل الاجتماعى لمستحقيه مع بدء العام الدراسى 2023-2024 ، حرصا من الجامعة على توفير احتياجات الطلاب ومناخ تعليمى متميز. 

ويوفر صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعات العديد من الخدمات المختلفة فى النواحي الاجتماعية والدراسية لطلاب المستحقين للتكافل الاجتماعى بالجامعات.

الأوراق المطلوبة للحصول على خدمات التكافل الاجتماعى 


 يشترط وجود بعض الاوراق لايضاح اذا كان الطالب مستحق لخدمات الصندوق ام لا وهى :
* بحث اجتماعي من الوحدة الاجتماعية التابع لها سكن الطالب.
* 2 صورة شخصية حديثة للطالب.
* صورة بطاقة ولي الأمر.
* حيازة زراعية إذا كان الوالد مزارعا.
* مفردات مرتب ولي الأمر إذا كان موظف، ومفردات معاش في حالة الوفاة.
* صورة شهادة الوفاة في حالة وفاة الوالد.
* ملئ استمارة البحث الاجتماعي بالكلية.
* يتقدم الطالب في أول كل فصل دراسي بإحتياجاته من مصروفات أو كتب.

 

خطوات تقديم طلب الحصول على خدمات التكافل الإجتماعى

أ- يتقدم الطالب لسحب استمارة بحث اجتماعي من الأخصائي الاجتماعي لفرقته ويقوم بملأ بياناتها وختمها من شئون الطلاب .
ب- سيقوم الطالب بتقديم المستندات التالية مع استمارة البحث للأخصائي : صورة بطاقة ولى الأمر إفادة أو إثبات قيد لأخواته الذين مازالوا فى التعليم إفادة بالحيازة الزراعية إذا كان والده فلاحا + بحث اجتماعي مفردات مرت لولى الأمر إذا كان يعمل بالحكومة بحث اجتماعي إذا كان والده يعمل عملا حرا

ج- يتم فحص الأبحاث و المستندات عن طريق تقسيم الطلاب إلى مجموعات ويتم على أساسها تحديد ما يستحقه الطالب من دعم .

الأوراق المطلوب التكافل الاجتماعي التكافل الاجتماعي بالجامعات الجامعات الحكومي الجامعات الحكومية العام الدراسي 2023-2024 العام الدراسي 2023 المصاريف الدراسية صندوق التكافل الاجتماعى

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