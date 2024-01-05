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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الجامعات الأهلية .. موعد التقديمات للفصل الدراسي الثاني رسميا

طلاب
طلاب

تستقبل الجامعات الخاصة والأهلية الطلاب بمختلف الكليات خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك للالتحاق بها بالفصل الدراسي الثاني.


 موعد تقديمات للجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني

وافق المجلس  الأعلى للجامعات على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت الموافق 13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.


الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023-2024 الترم الثاني 

 - شهادة الميلاد.
- بطاقة الرقم القومي.
- شهادة الثانوية العامة.
- 8 صور شخصية.
- بطاقة الترشيح النهائية.
- نموذج 6 جند.

مميزات التعليم بالجامعات الأهلية

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة كان له دور في استيعاب الزيادة المتتالية على التعليم الجامعي، مشيرا إلى أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تتم إعادة استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل، وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف عبد الغفار أن الجامعات الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع، وهي مُزودة بأحدث النُظم التعليمية العالمية، ومُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية؛ لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، موضحًا أنها تطرح برامج دراسية بينية حديثة، لمواكبة مُتطلبات وظائف المُستقبل.

 

موعد انطلاق التسجيل بجامعة الجلالة التيرم الثاني

أعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم استقبال الطلاب للتسجيل بالجامعات الأهلية خلال أعمال تنسيق المرحلة الثالثة في كليات الجامعات الأهلية بالتيرم الثاني.

وأشار المصدر، إلى ن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة وذلك للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، تنطلق في إجازة منتصف العام الدراسي قبل بدء الترم الثاني لطلاب الثانوية العامة، ويحق للطالب إعادة التقدم عدة مرات لحين قبوله في إحدى الكليات طبقا لرغبته.

وأوضح أنه ليس من حق الطالب التقدم لأكثر من كلية، وسوف تصدر بطاقة القبول للطالب على إحدى الجامعات الخاصة والأهلية طبقا لرغبته لتلاقي ازدواجية الترشح وإهدار الأماكن الشاغرة.

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