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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحداث غزة وعبور السفن من أماكن أخرى.. أسباب زيادة أسعار البترول|فيديو

بترول
بترول

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن سعر البترول الأقرب للتحقيق هو 100 دولار لو أستمرت المواجهة في قطاع غزة و خرجت وتوسعت خارج غزة يمكن أن يصل لـ 150 دولار، مضيفاً أن السعر العادل للبترول مفترض في حدود 65 دولار يزيد أو يقل 5 دولارات فقط.


وأضاف « كمال » من خلال لقاءه لبرنامج “خط أحمر” على قناة "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي"محمد موسى" أن وسط المواجهات قربنا على 100 دولار والآن وصلنا لـ 94 ثم أنخفضت الأسعار مرة آخرى لتلامس حد الـ 75 دولار وفي خلال الأسبوع الماضي أرتفعت الأسعار مرة أخرى.


أسباب زيادة أسعار البترول

وأشار وزير البترول الأسبق، أن سبب ارتفاع  سعر البترول هو عبور السفن من أماكن أخرى لذلك زادت أسعار التأمين 1000 دولار وكذلك توقف أكبر حقول منتجة في ليبيا تنتج حوالي مليون ونصف برميل بترول.
 



 

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