أستاذ هندسة بترول: الدولة هدفها الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة| فيديو

قال ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الدولة المصرية هدفها الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية قامت باتفاقيات مع شركات عالمية كبيرة، و التي لها باع كبير في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

مصر تهدف لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة

وأضاف ثروت راغب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن مصر تهدف إلى أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة، سواء كانت الطاقة الأحفورية أو الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن الهيدروجين الأخضر ليس له علاقة بالبترول.



وتابع: "الرئيس السيسي قال إنه يريد توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، مثلما تم في عدة صناعات أخرى كثيرة، ومصر تمتلك مصادر كثيرة للطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية".