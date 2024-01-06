وزيرة خارجية فرنسا تفتح النار على إسرائيل: ليس من حقها تحديد مستقبل غزة

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، الجمعة، إنه ليس من حق إسرائيل تحديد مستقبل قطاع غزة، منتقدة الدعوات المنادية بتهجير سكان القطاع، ووصفتها بأنها "غير مسؤولة".

وأكدت كولونا في حديثها مع الشبكة التلفزيونية الأمريكية على أن قطاع غزة "أرض فلسطينية"، وشددت على ضرورة العودة إلى مبادئ القانون الدولي واحترامها.

واعتبرت الوزيرة أن الدعوات المنادية بإعادة توطنين سكان غزة خارج القطاع "تبعدنا عن الحل"، لافتة إلى أن "قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يكونا معاً جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إن إسرائيل يجب ألا تقبل بوضع يعيش فيه مليونا فلسطيني في قطاع غزة، مضيفاً أن عدد الفلسطينيين الذين سيبقون في القطاع يحدد طريقة بحث مسألة اليوم التالي لانتهاء الحرب.

كما أبدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير تأييده لفكرة إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الخارج، مؤكداً على أن الحرب تمثل "فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة".