مهيب عبد الهادي يعلن أولى صفقات الزمالك في يناير

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أول صفقات نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي بالتزامن مع اقتراب حل أزمة القيد.

وقال "مهيب" فى تصريحات تلفزيونية "محمد عبد الغني مدافع الزمالك هيروح البنك الأهلي، وكذلك الحال بالنسبة لـ ناصر منسي مهاجم الفريق الأبيض"

وأضاف "في المقابل من المقرر أن يعود أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، لصفوف الزمالك مرة أخرى، بالإضافة إلى مبلغ مالي يدفعه نادي البنك الأهلي".

وأشار "مهيب" إلي أن نادي الزمالك حصل على توقيع هشام صلاح ظهير أيمن نادي الاتحاد السكندري لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.