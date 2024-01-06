في عيد ميلادها.. تعرف على صداقات جنات مهيد بالوسط الفني

يحل اليوم السبت 6 يناير عيد ميلاد النجمة المغربية جنات الـ 38، فهى إحدى المطربات اللاتى يمتلكن صوتا قويا وجذابا وهى موهبة جيدة أشاد بها الجميع.

صداقات جنات

كشفت النجمة جنات في ندوة سابقة بموقع صدى البلد الإخباري، عن علاقات الصداقة القوية بينها وبين المقربين منها في الوسط الفني، من بينهم الديفا سميرة سعيد، بالرغم من عدم تقابلها معها كثيرًا، بالإضافة إلى مروان خوري وخالد سليم.

وقالت جنات إنها تلاحظ عليهم التعامل بشكل طبيعي وغير متكلف، بالإضافة إلى ليلى غفران التي تقول عنها إنها طبيعية جدًا في التعامل، مشيرة إلى علاقتها القوية بالملحن والمطرب عزيز الشافعي ومحمد يحيى.

حياة جنات ونشأتها

تزوجت الفنانة جنات قبل 5 سنوات، من رجل مصرى وأنجبت منه طفلة أطلقت عليها اسم جنات وقالت جنات: "اختيار الاسم كان نابعا من زوجها الذى عبر فيه عن حبه الشديد لها".

نشأت جنات مع 3 أشقاء، وكانت هي الأصغر والفتاة الوحيدة بينهم، وبما أنها الأصغر كانت جنات محط رعاية واهتمام الجميع.

ووقفت جنات لأول مرة في حياتها على المسرح مصحوبة بفرقة موسيقية، ورغم صغر سنها لم تشعر جنات بالخوف ولم تكتف بالفوز بالمركز الأول بالمسابقة ولكن اشتركت لاحقا في ثلاث مسابقات أخرى في المغرب، وفازت بالمركز الأول فيهم جميعا.

كما فازت بالمركز الأول في مسابقة رابعة بالاسكندرية قبل أن تفوز بالمركز الأول أيضا في مهرجان السياحة والتسوق في دبي دعتها رتيبة الحفني لتغني كضيفة شرف بمهرجان القاهرة للموسيقي العربية، والذي أقيم في دار الأوبرا.

أحدث أعمال جنات

يذكر أن أحدث أعمال جنات تتر مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزي وغيرهم من الفنانين.

وطرحت الفنانة جنات، العام الماضي أغنية "بطلة حدوتك" تتر مسلسل بخط الأيد، بالاشتراك مع المطرب والملحن وليد سعد، وهي الاغنية الدعائية للعمل.

أغنية "بطلة حدوتك" كلمات الشاعر تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي وليد شراقى.

أعمال جنات المُقبلة

وفي نفس السياق، تعمل جنات على الانتهاء اغاني البومها الجديد، وانتهت من تسجيل أغلب الأغاني به، تمهيدًا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

بينما تتعاون جنات، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أدهم والهامي دهيمة، وخالد فتوح، وغيرهم.