انطلاق الأسبوع الـ22 بمركز سقارة بتنفيذ 5 دورات تدريبية يستفيد منها 157 مشاركا

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية للعام المالى الحالى 2023/2024 فى تدريب موظفى المحليات وتطوير مهاراتهم حتى يؤدوا عملهم باحترافية، وبصورة أكثر إنتاجية.

وذكر وزير التنمية المحلية أن الهدف الرئيسى للرؤية التدريبية للوزارة هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصرى، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات، ووسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالإدارة المحلية، سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات لتمكينهم وتوليهم المسئولية والاعتماد عليهم وإعداد صف ثانٍ من القيادات بالعاملين في المحليات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الـ22 فى خطة تدريب سقارة، والذي ينطلق غداً، الأحد، يشهد انطلاق 5 دورات تدريبية يستفيد منها 157 متدرباً من جميع المحافظات.

وقال إن الأسبوع الأول يتضمن دورة "تأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين (مكين)"، وهى دورة جديدة تنفذ لأول مرة بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بكفر الشيخ، ودورة "دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية" بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني والوكالة الألمانية GIZ، ودورة "تحسين المنظومة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية طبقاً لمواصفات الجودة البيئية ISO 14000" بالتعاون مع وحدة ادارة المخلفات الصلبة بالوزارة، ودورة "تنمية الموارد والتحول الرقمى فى ظل ادارة التغيير" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالوزارة ، ودورة "تنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الإدارة المحلية".

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي الـ22 سيشهد تنفيذ دورة دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني والوكالة الألمانية GIZ ويستفيد منها 28 متدربًا.

ولفت إلى أن تحديد الأحوزة العمرانية له دور هام فى الحد من انتشار البناء العشوائى، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات من خلال التخطيط العمرانى السليم للمدن، ويركز التدريب على أهم الآليات والتشريعات التى تتعلق بهذه المخططات، ويستفيد بها العاملون فى إدارات التخطيط العمرانى والهندسية، ما يجعلهم أكثر خبرة ومعرفة بآخر المستجدات وكيفية التعامل معها.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الدورة ستتناول كيفية تطوير منظومة إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية فى ضوء رصد التغير في العمران (تطوير آليات عمل حصر وتدقيق والاستدلال على مواقع التجمعات العمرانية)، والتعرف على أهداف التنمية المستدامة والتنمية العمرانية، وكيفية إعداد المخططات التفصيلية، والسياسات المتبعة لمناطق إعادة التخطيط، وأبرز قضايا ومشاكل المخططات التفصيلية، والبنية الأساسية لإعداد المخططات التفصيلية، والمرصد الحضري والمؤشرات الحضرية، والرصد الحضري ومؤشرات حالة البيئة العمرانية للمحافظات المصرية، فضلاً عن تطبيقاً عملياً لما تمت دراسته بالدورة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع التدريبى الـ22 يتضمن تنفيذ دورة "تنمية الموارد والتحول الرقمى فى ظل إدارة التغيير"، والتى ينفذها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولى واتحاد البلديات الهولندى تنفيذًا للتكليف الرئاسى لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، ويستفيد منها 45 متدربا من رؤساء المراكز والمدن.

وأكد استمرار مركز سقارة فى تنفيذ دورات تطوير قدرات المحافظات تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمى وتحقيق التغيير المطلوب ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتنمية موارد المحافظات الذاتية.

ونوه اللواء هشام آمنة إلى أن الدورة ستركز على عرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، والقوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد وكيفية التغلب عليها، وتجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية والنتائج المحققة، وآليات الحصر للموارد الذاتية فى ضوء تجربة البرنامج، وتحليل أعمال الحصر للموارد الذاتية على مستوى الوحدة المحلية، وكيفية إعداد خطة عمل لتنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدة المحلية فى ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتعرف على قانونى الإعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، وانتظار المركبات 150 لسنة 2020 وآلية تطبيقه.