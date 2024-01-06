هيئة الدواء تنشر نصائح للوقاية من السكتة الدماغية.. تعرف عليها ​

نشرت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للوقاية من السكتة الدماغية ، وذلك في إطار منشوراتها الدورية والتثقيفية لنشر الوعي الصحيبين المواطنين .

وقالت هيئة الدواء أن نصائح الوقاية من السكتة الدماغية تتمثل فيالتالي : -

-اتباع نظام غذائي صحي. ​

-ممارسة النشاط البدني بانتظام.​

-متابعة مستويات السكر في الدم.​

-الإقلاع عن التدخين.​

-متابعة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول " طبقًا لتعليمات الطبيب".​

-التحكم في التوتر والعصبية.​

-إنقاص الوزن.​

تعد السكتة الدماغية من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تهدد حياة الإنسان وتسبب مضاعفات خطيرة قد تصل للوفاة

ووفقا لما جاء فى موقع “pennmedicine” نرصد لكم أهم الأعراض التي تكشف انك تعني من السكتة الدماغية

يمكن أن تختلف أعراض السكتة الدماغية من مريض لآخر ولكنهم يميلون إلى وجود شيء واحد مشترك: إنهم يفاجئون الناس، كما يقول الدكتور همبرت.

وتقول: إن أعراض السكتة الدماغية تظهر فجأة ويكون الناس بخير في لحظة واحدة ثم تظهر عليهم أعراض فجأة، مثل الضعف أو الخدر أو صعوبة التحدث أو فقدان الرؤية وربما يتساءلون من أين أتوا

تحدث السكتة الدماغية عند ضعف تدفق الدم إلى الدماغ، إما بسبب انسداد تدفق الدم ، أو تمزق الأوعية الدموية في الدماغ مما يؤدي إلى التسرب والنزيف

تقول الجمعية الوطنية للسكتة الدماغية إنه بدون تدفق الدم الطبيعي، تبدأ خلايا الدماغ في الموت، وتضعف أو تفقد الوظائف التي تسيطر عليها تلك المنطقة من الدماغ مثل الكلام أو حركة العضلات أو الرؤية.

يمكن أن تسبب التأثيرات تلفًا دائمًا في الدماغ وإعاقة، اعتمادًا على مدى خطورة السكتة الدماغية ومدى سرعة قدرة المريض على الحصول على المساعدة.

أعراض السكتة الدماغية؟

السكتات الدماغية يمكن أن تحمل عددًا من الأعراض المفاجئة، وتشمل هذه:

تدلى على جانب واحد من الوجه

صعوبة في رفع ذراع واحدة إلى ارتفاعها الكامل أو استخدام يد واحدة

صعوبة في تحريك ساق واحدة، أو سحب ساق أثناء محاولة المشي

تلعثم في الكلام أو صعوبة في التحدث

ضعف الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما

الدوار أو الدوخة

صعوبة في المشي أو عدم التوازن المفاجئ

تشير جمعية القلب الأمريكية/جمعية السكتات الدماغية الأمريكية إلى أن الصداع الشديد المفاجئ الذي لا يبدو أنه ناجم عن أي شيء هو علامة محتملة أخرى على احتمال إصابتك بسكتة دماغية، ومع ذلك، في كثير من الأحيان، تكون السكتات الدماغية غير مؤلمة، الأمر الذي يمكن أن يفاجئ الناس.

وعلى الرغم من أن بعض السكتات الدماغية ترتبط بالصداع، إلا أن الكثير منها يحدث دون أي ألم مصاحب وهذا لا يعني أنك لا تعاني من سكتة دماغية و إذا كنت تعاني من أعراض السكتة الدماغية، فأنت بحاجة إلى الحصول على الرعاية الطبية على الفور.

حتى لو اختفت الأعراض بسرعة، فاطلب المساعدة من الطبيب للوصول للتشخيص السليم