عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تنشر نصائح للوقاية من السكتة الدماغية.. تعرف عليها ​

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

 نشرت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للوقاية من السكتة الدماغية ، وذلك في إطار منشوراتها الدورية والتثقيفية لنشر الوعي الصحيبين المواطنين . 

وقالت هيئة الدواء أن نصائح الوقاية من السكتة الدماغية تتمثل فيالتالي : - 
-اتباع نظام غذائي صحي. ​
-ممارسة النشاط البدني بانتظام.​
-متابعة مستويات السكر في الدم.​
-الإقلاع عن التدخين.​
-متابعة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول " طبقًا لتعليمات الطبيب".​
-التحكم في التوتر والعصبية.​
-إنقاص الوزن.​

مميت ومنقذ.. احترس الإسبرين سلاح ذو حدين في السكتة الدماغية

فيها حاجات مش هتخطر ببالك.. أفضل الإسعافات الأولية لضحايا السكتة الدماغية

السكتة الدماغية

تعد السكتة الدماغية من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تهدد حياة الإنسان وتسبب مضاعفات خطيرة قد تصل للوفاة

ووفقا لما جاء فى موقع “pennmedicine” نرصد لكم أهم الأعراض التي تكشف انك تعني من السكتة الدماغية
يمكن أن تختلف أعراض السكتة الدماغية من مريض لآخر ولكنهم يميلون إلى وجود شيء واحد مشترك: إنهم يفاجئون الناس، كما يقول الدكتور همبرت.

وتقول: إن أعراض السكتة الدماغية تظهر فجأة ويكون الناس بخير في لحظة واحدة ثم تظهر عليهم أعراض فجأة، مثل الضعف أو الخدر أو صعوبة التحدث أو فقدان الرؤية وربما يتساءلون من أين أتوا

 تحدث السكتة الدماغية عند ضعف تدفق الدم إلى الدماغ، إما بسبب انسداد تدفق الدم ، أو تمزق الأوعية الدموية في الدماغ مما يؤدي إلى التسرب والنزيف 

تقول الجمعية الوطنية للسكتة الدماغية إنه بدون تدفق الدم الطبيعي، تبدأ خلايا الدماغ في الموت، وتضعف أو تفقد الوظائف التي تسيطر عليها تلك المنطقة من الدماغ  مثل الكلام أو حركة العضلات أو الرؤية.

يمكن أن تسبب التأثيرات تلفًا دائمًا في الدماغ وإعاقة، اعتمادًا على مدى خطورة السكتة الدماغية ومدى سرعة قدرة المريض على الحصول على المساعدة.

أعراض السكتة الدماغية؟
 السكتات الدماغية يمكن أن تحمل عددًا من الأعراض المفاجئة، وتشمل هذه:

تدلى على جانب واحد من الوجه
صعوبة في رفع ذراع واحدة إلى ارتفاعها الكامل أو استخدام يد واحدة
صعوبة في تحريك ساق واحدة، أو سحب ساق أثناء محاولة المشي
تلعثم في الكلام أو صعوبة في التحدث
ضعف الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما
الدوار أو الدوخة
صعوبة في المشي أو عدم التوازن المفاجئ
تشير جمعية القلب الأمريكية/جمعية السكتات الدماغية الأمريكية إلى أن الصداع الشديد المفاجئ الذي لا يبدو أنه ناجم عن أي شيء هو علامة محتملة أخرى على احتمال إصابتك بسكتة دماغية، ومع ذلك، في كثير من الأحيان، تكون السكتات الدماغية غير مؤلمة، الأمر الذي يمكن أن يفاجئ الناس.

وعلى الرغم من أن بعض السكتات الدماغية ترتبط بالصداع، إلا أن الكثير منها يحدث دون أي ألم مصاحب وهذا لا يعني أنك لا تعاني من سكتة دماغية و إذا كنت تعاني من أعراض السكتة الدماغية، فأنت بحاجة إلى الحصول على الرعاية الطبية على الفور.

حتى لو اختفت الأعراض بسرعة، فاطلب المساعدة من الطبيب للوصول للتشخيص السليم 

السكتة الدماغية التدخين السكر الوزن النشاط البدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

ترشيحاتنا

واقعة طريفة| تحرير محضر لبلجيكي أصاب زوجته بعد مشاجرة في مطار القاهرة.. تفاصيل

إسرائيل ملهاش وطن.. مواقف راسخة للكنائس المصرية دعماً للقضية الفلـسطينية

القبض على أكثر من 17 ألف وافد في السعودية| تفاصيل

وظائف 2024.. الشروط العامة للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة

الرفاعي: الحكومة تتلقى استغاثات لتسهيل عودة مصريين من غزة

الداخلية تداهم أوكار تجار السلاح والمخدرات فى أسوان ودمياط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفرو.. ملك قورة تستعرض أناقتها في أمستردام| شاهد

لتجنب فساده.. 3 خطوات تساهم في حفظ البيض لفترة طويلة طازجا

سنوات قضايا ومحاكم .. قصة خلاف أم كلثوم وزكريا أحمد على أموال

زوجة مجدي الهواري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

40 شهابا كل ساعة.. ماذا حدث في مصر قبل الفجر؟ «فيديوجراف»

رامي عياش يحتفل بعيد زواجه.. ما حكاية صوره مع داليدا ولماذا تصدر التريند؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ