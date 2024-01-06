بحوزته نقد أجنبي ومحلي..سقوط معلم كبير لتجارة العملة بمحافظة شهيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفـى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.