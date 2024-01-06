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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

300 مليار دولار.. الرئيس الأوكراني يطلب مساعدة العالم للاستيلاء على الأصول الروسية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول العالم إلى الإسراع في إنشاء قاعدة قانونية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني، إن إجمالي الأصول الروسية المجمدة يبلغ حاليًا في الخارج حوالي 300 مليار دولار ويجب استخدامها لدعم أوكرانيا. 

وأضاف زيلينسكي عبر حسابه بموقع "إكس": "هذه فرصة تاريخية لجعل روسيا التي وصفها بـ"الدولة الإرهابية" تدفع ثمن إرهابها"، وفق تعبيره.

وأشار الرئيس إلى أن النخبة والقيادة الروسية "لا تهتم بحياة البشر، ولكنهم يهتمون بالمال قبل كل شيء"، وبالنسبة لهم، خسارة الأصول ستكون الخسارة الأكثر إيلاما، مؤكدا أنهم سيشعرون بالقوة الحقيقية للمجتمع الدولي ويرون أن العالم أقوى من الإرهاب.

وكتب الرئيس الأوكراني أن قرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا سيكون ردا عادلا ومشروعا تماما على العدوان الروسي على أوكرانيا، مضيفا أنه سيرسل الرسالة الصحيحة إلى جميع المعتدين المحتملين في جميع أنحاء العالم: "مهاجمة دولة أخرى" لا تؤتي ثمارها، فهو يجعل المعتدي يدفع الثمن”.

وتابع "أشجع الشركاء على التحرك بسرعة بشأن الأطر القانونية ذات الصلة وفي هذا العام، يتعين علينا أن نحقق تقدماً ملموساً نحو استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا ونحن نعتمد بقوة على قيادة مجموعة السبع في هذا الشأن".

وفي 17 مايو 2023، في قمة مجلس أوروبا في ريكيافيك، وقعت أكثر من 40 دولة والاتحاد الأوروبي اتفاقية بشأن إنشاء سجل للأضرار التي لحقت بأوكرانيا بسبب العدوان الروسي، حيث تم إنشاؤه كمنصة للتعاون الحكومي الدولي ليعمل ضمن الإطار المؤسسي لمجلس أوروبا بموجب التشريعات الوطنية لمملكة هولندا وأوكرانيا ويقع فعليًا في هولندا.

ومنذ بداية الحرب، رفعت وزارة العدل الأوكرانية 36 دعوى قضائية لمصادرة الأصول المملوكة لأفراد متورطين في جرائم حرب وجرائم أخرى ضد أوكرانيا.

ووفقاً لنائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، روستيسلاف شورما، يمكن لأوكرانيا أن تتلقى سنوياً ما يصل إلى 15 مليار دولار من الدخل من الأصول الروسية المصادرة.

300 مليار دولار الرئيس الأوكراني الأصول الروسية المجمدة زيلينسكي دعم أوكرانيا النخبة والقيادة الروسية

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