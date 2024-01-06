أسعار الذهب في مصر خلال الايام القادمة.. إلى أين؟

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب، تميل إلى الارتفاع بدعم من العوامل الحالية، وتترقب الأسواق معرفة تأثير طرح الشهادات البنكية الجديدة على أسعار الذهب.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت ارتفاع جديد بنحو 10 جنيهات بعد أن ارتفعت أمس الجمعة 30 جنيهات.

وعلى المستوى العالمي ، شهدت أسعار الذهب تذبذبا قويا حيث يتحرك سعر الذهب بين 2066 و2040 دولارا للأوقية .

ويتساءل الكثير من المواطنين عن مستقبل أسعار الذهب خاصة خلال الايام القليلة القادمة.

توقعات الذهب في مصر



من المرجح وفقا لتوقعات خبراء ذهب أن يستمر التذبذب في سوق الذهب لكن سيكون تذبذب محدود، ويشير اختراق الذهب مستوى 3200 جنيه للجرام يفتح الباب لارتفاع السعر إلى المستوى 3300 جنيه.

وفي حالة تراجع السعر بهدف جمع زخم لاستكمال الصعود فيستهدف المستوى 3150 جنيه للجرام.

توقعات أسعار الذهب العالمية



تذبذب سعر الأونصة العالمية مع انتظار الأسواق لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي من شأنها أن تؤثر على تحركات الدولار الأمريكي بشكل كبير بعد أن شهد ارتفاع خلال هذا الأسبوع، وفقا لتقرير جولد بيليون، وهو ما ساعد على تراجع أسعار الذهب خاصة مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل والتي تؤثر سلباً على سعر الذهب.

ويستمر سعر الأونصة العالمية في التداول تحت المستوى 2050 دولار للأونصة في نطاق ضيق من التداولات، حيث يتحرك الذهب في منطقة محايدة منذ جلسة الأمس، بينما تنتظر الأسواق اليوم بيانات تقرير الوظائف الأمريكي قبل اتخاذ قرارات تداول جديدة.



حركة الذهب العالمي اليوم ستعتمد على تأثير البيانات الأمريكية، فإذا جاءت البيانات في صالح الذهب سيرتفع السعر ويخترق المستوى 2050 دولار مستهدفا منطقة 2065 – 2070 دولار ومن بعده المستوى 2080 دولار للأونصة بينما التأثير السلبي للبيانات على سعر الذهب سيدفع السعر إلى التراجع إلى مستوى الدعم عند 2025 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم

سجّل سعر الذهب عالميًا، بمستهل تعاملات اليوم السبت 6-1-2024، 2044 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سجّل بيع 2,751 شراء 2,777

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى بيع 3,210 شراء 3,240 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا فسجّل بيع 3,669 شراء 3703 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجّل بيع 25.920 جنيها