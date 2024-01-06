عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر خلال الايام القادمة.. إلى أين؟

صدى البلد

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب، تميل إلى الارتفاع بدعم من العوامل الحالية، وتترقب الأسواق معرفة تأثير طرح الشهادات البنكية الجديدة على أسعار الذهب.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت ارتفاع جديد بنحو  10 جنيهات بعد أن ارتفعت أمس الجمعة 30 جنيهات.

وعلى المستوى العالمي ، شهدت أسعار الذهب تذبذبا قويا حيث يتحرك سعر الذهب بين 2066 و2040 دولارا للأوقية .

ويتساءل الكثير من المواطنين عن مستقبل أسعار الذهب خاصة خلال الايام القليلة القادمة.

txt

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

txt

تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 6-1-2024

txt

خلال أيام .. التقديم للتعاقد على 11 ألف وظيفية جديدة في وزارة التربية والتعليم

txt

900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.. الشروط والتقديم 

توقعات الذهب في مصر 


من المرجح وفقا لتوقعات خبراء ذهب أن يستمر التذبذب في  سوق الذهب لكن سيكون تذبذب محدود، ويشير اختراق الذهب مستوى 3200 جنيه للجرام يفتح الباب لارتفاع السعر إلى المستوى 3300 جنيه.

وفي حالة تراجع السعر بهدف جمع زخم لاستكمال الصعود فيستهدف المستوى 3150 جنيه للجرام.

توقعات أسعار الذهب العالمية 


تذبذب سعر الأونصة العالمية مع انتظار الأسواق لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي  من شأنها أن تؤثر على تحركات الدولار الأمريكي بشكل كبير بعد أن شهد ارتفاع خلال هذا الأسبوع، وفقا لتقرير جولد بيليون،  وهو ما ساعد على تراجع أسعار الذهب خاصة مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل والتي تؤثر سلباً على سعر الذهب.

ويستمر سعر الأونصة العالمية في التداول تحت المستوى 2050 دولار للأونصة في نطاق ضيق من التداولات، حيث يتحرك الذهب في منطقة محايدة منذ جلسة الأمس، بينما تنتظر الأسواق اليوم بيانات تقرير الوظائف الأمريكي قبل اتخاذ قرارات تداول جديدة. 


حركة الذهب العالمي اليوم ستعتمد على تأثير البيانات الأمريكية، فإذا جاءت البيانات في صالح الذهب سيرتفع السعر ويخترق المستوى 2050 دولار مستهدفا منطقة 2065 – 2070 دولار ومن بعده المستوى 2080 دولار للأونصة بينما التأثير السلبي للبيانات على سعر الذهب سيدفع السعر إلى التراجع إلى مستوى الدعم عند 2025 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم

سجّل سعر الذهب عالميًا، بمستهل تعاملات اليوم السبت 6-1-2024، 2044 دولارا.

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 سجّل بيع 2,751 شراء 2,777

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى بيع 3,210 شراء 3,240 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا فسجّل بيع 3,669 شراء 3703 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 سعر الجنيه الذهب اليوم سجّل بيع 25.920 جنيها

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب مصر سعر الذهب الان سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 6-1-2024

خلال أيام .. التقديم للتعاقد على 11 ألف وظيفية جديدة في وزارة التربية والتعليم

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

السلام والأمن على الجميع.. وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

التخطيط: 80 % نسبة تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع "حياة كريمة"

بحضور مصري مهم .. انعقاد الاجتماع الأول لمجلس أمناء معهد التخطيط بالكويت

معهد التخطيط القومي يشارك في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي بالكويت

انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أكتوبر 2023

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

لعلاج الملل في العلاقة الزوجية.. نصائح من دار الإفتاء

بعد ساعات من طرح شهادات 27%| مفاجأة سارة في سعر الذهب والدولار

فلسطين تحذر من خطورة استمرار عدوان الاحتلال وزيادة المستوطنات بالضفة

دوام الأعياد بالخير والبركة| وزير الزراعة يهنئ البابا تواضروس الثاني بـ«الميلاد المجيد»

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عندما ينخفض ​​مستوى المغنيسيوم في الجسم.. مفاجأة صادمة

تحمل اسم يوليوس قيصر.. قطعة من الحجارة القديمة تكشف تفاصيل معركة تاريخية

بالفرو.. ملك قورة تستعرض أناقتها في أمستردام| شاهد

لتجنب فساده.. 3 خطوات تساهم في حفظ البيض لفترة طويلة طازجا

فيديو

خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس| فيديو جراف

يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

40 شهابا كل ساعة.. ماذا حدث في مصر قبل الفجر؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ