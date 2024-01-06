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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: حصر وحوكمة أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

شددَّ اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، على ضرورة متابعة آلية العمل ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المُثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام محافظة قنا ، لحصر أراضى أملاك الدولة التى تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات، و سرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز ومُدن المحافظة، ومديرى الأملاك ومركز المعلومات والمتغيرات المكانية.

 

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وأوضح محافظ قنا ، أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى فى المقام الأول لاختيار أفضل السبُل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة حاليًا، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهُم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030.

وأضاف الداودى، بأن ذلك يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن.

ووجه محافظ قنا ، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات.

وأكد الداودى، ضرورة إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الأراضى الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادى، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضى لبحث كيفية استغلالها.

اجتماع محافظ قنا

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قنا املاك الدولة أملاك الدولة المستردة موجات الإزالة مشروعات قومية رؤية مصر 2030

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