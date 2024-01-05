كشف طبى على 46 ألف حالة خلال50 قافلة طبية بقنا خلال 2023

أكد عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إن وزارة الصحة والسكان قدمت الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لـ 46 ألف و387 مواطن من أهالي المحافظة، وذلك من خلال 50 قافلة طبية مجانية.

وتابع عبدالباقى، أن القوافل استهدفت القري الأكثر احتياجاً للخدمات الطبية، على مدار العام الماضي 2023، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطن بالريف والمناطق غير المخططة في الحضر وتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية للمواطن فى أى مكان.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، بأنه تم تحويل 237 منهم لتلقى العلاج على نفقة الدولة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ 4396 مواطن و 781 حالة تم عمل أشعات لهم، وتحويل 248 مواطن يتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة.

وأشار عبدالباقى، إلي أن تلك القوافل ضمت كافة التخصصات الطبية من «الباطنة، والأطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحه، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وتنظيم الأسرة، والمسالك، والمخ والأعصاب».

وأوضح المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، بأن القوافل قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي، بجانب الخدمات الطبية العلاجية بكل قافلة، ونشر الوعي الصحى بين أهل تلك القرى.