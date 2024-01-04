إنشاء ممشى لتخفيف حدة الازدحام بشارع كوبري دندرة في قنا



ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، دراسة إمكانية تسيير الحركة المرورية والتخفيف من حدة الاختناقات والإزدحام بشارع كوبرى دندرة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والنائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، العميد محمد رضوان، مدير إدارة مرور قنا، والمقدم ادهم يوسف، رئيس مباحث المرور، ومختصى هيئة الطرق والكبار، ومديرية الطرق والنقل، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

و قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، إن محافظ قنا استمع إلى المقترحات المقدمة بالغاء الحارات البطيئة المتواجدة على جانبى شارع كوبرى دندرة وإعادة توزيع الحارات مما يؤدي إلى زيادة السعة المرورية للطريق، والحد من الاختناق الدائم، ووصولها إلى حالة السعة القصوى.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، كما سيتم دراسة إنشاء ممشى للمشاة ومناطق عبور للمارة، الأمر الذى يساهم فى حل أزمة التكدسات المرورية بميدان الدولفين المؤدى إلى طريق المواقف.

وأشار عبدالباقى، إلى أن شارع كوبر دندرة يعد من الطرق الرئيسية ذات معدلات تأخير وكثافة مرورية عالية خلال فترة الذروة، وأن الدراسة المرورية التى تم مناقشتها من قبل الجهات المعنية والمتخصصة، تشمل على مقترح لخلق ميدان جديد أمام تقاطع شارع المستشفى العام والشارع الرئيسى، وذلك لتسهيل دخول وخروج سيارات الاسعاف التى تقوم بنقل المرضى الى المستشفى.



وأوضح المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، بأن المقترح الجديد سوف يخفف الزحام المرورى بشارع مجمع المواقف وذلك باستخدام طريق عزبة حامد المتفرع من هذا الميدان.