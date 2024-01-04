أنتج 16 كتابا من ماله.. معلم خبير بقنا يعتمد على مسرحة المناهج|شاهد

حمل على عاتقه منذ سنوات بعيدة، كيفية تيسير استيعاب القواعد النحوية لتلاميذ المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، فلم يجد أمامه إلا مسرحة المناهج، لتكون الطريقة الأيسر والأسهل لتوصيل الأفكار والدروس للتلاميذ بطريقة سهلة ومبسطة، مستثمراً عمله معلماً للغة العربية فى إحدى مدارس محافظة قنا، لتنطلق منها فكرته غير التقليدية لإعادة تدريس النحو بطريقة جديدة، حظيت وقتها ومازالت تحظى بإعجاب الطلاب والقيادات التعليمية لما لها من قدرة كبيرة تيسير استيعاب الطلاب للقواعد النحوية.

مسرحة القواعد النحوية، كانت حلماً تحول إلى واقع فى الكثير من المناهج، بعد مطالبات و إصرار من صاحب الفكرة على أحمد على مهران، معلم خبير بمدرسة كوم البيجا بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، لكن أحلام المعلم الخبير، لم تتوقف عند القواعد النحوية فحسب، لكنه قرر أن يطرق باب القيم والصفات الحميدة التى كان يشتهر بها صعيد مصر، محاولاً إحيائها بفكرة مسرحة المناهج التى تعامل بها مع القواعد النحوية.

الطريق لم يكن ممهداً بالورود

محاولات المعلم الخبير، فى تطبيق مسرحة المناهج للقواعد النحوية لم يكن طريقها ممهداً بالورود، بل كان طريقاً مليىء بالعقبات والأشواك الروتينية فى بداية الأمر، لكنه أصبح واقعاً بفضل التحدى والإصرار للمعلم الخبير، الذى تمكن من تأليف عدد كبير من الكتب على نفقته الخاصة وصلت حتى الآن لأكثر من 16 كتاب، أكثرها مخصص لمسرحة المناهج، والبعض الآخر يتحدث عن قيم وعادات الصعيد التى يسعى لإعادة إحيائها مرة أخرى بين الشباب.

قال على أحمد على مهران، معلم خبير وكاتب، إن مسرحة المناهج، فكرة جذابة للتلاميذ، يأخذ منها الدروس والعبر، عندما يتعايش الطالب مع المسرحية يركز فى الدرس، يأخذ الدروس والعبر، فهى فكرة جيدة لعرض الدروس أفضل من الطرق التقليدية أو كتابة الأمثلة على السبورة، والأعوام الماضية تمكنت من تأليف وطباعة 6 كتب وهذا العام بفضل الله أنتجت 10 كتب، منها ما يخص مسرحة المناهج ومنها ما يخص الأمثال، إضافة لمجموعة قصصية، لكن مسرحة المناهج استحوذت على 4 كتب تحت عناوين" الدنيا مسرح كبير، النواسخ، شجرة الممنوع من الصرف ، درر بلاغية"، سوف تشارك جميعها في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، مع مرافقة كتب الأعوام السابقة.



أسعى لإعادة إحياء القيم الصعيدية

وتابع مهران، كما تمكنت من نشر كتابين ومجموعة قصصية عن الصعيد فى فترة الستينات، كلها عبر ودروس مستفادة، تتحدث عن قيم وعادات الصعيد خلال هذه الفترة وكيف كان يتعامل الصغار مع الكبار، صفات وقيم نحتاج لها فى حياتنا اليومية الحالية، لعلاج ما نعانيه من خلال فى العلاقات الاجتماعية فى الفترة الحالية، ونرسخ لكل ما هو ايجابى.

واستطرد المعلم الخبير، صدرت لى هذا العام 10 كتب تدور حول مسرحة المناهج والقيم الايجابية، فالكتاب الأول: الدنيا مسرح كبير، تدور الأحداث عن فكرة مسرحة المناهج، ويحتوي الكتاب على اثني عشر موضوعا، يقوم يوسف بك وهبي بدور الراوي الذي يربط الأحداث، يستهل الكتاب بالموضوع الأول: المبتدأ والخبر تحت المجهر، أما الكتاب الثانى فيحمل عنوان" قصة مثل" ويحتوي على 200 مثل، لكل مثل قصة، حدثت في بداية المثل"المورد" نقوم بإعادة المثل عندما يحدث موقف مشابه للقصة الأولى، ويطلقون على إعادة المثل بنفس صيغته الأولى"المضرب".

وأضاف مهران، والكتاب الرابع: النواسخ، يتحدث عن مسرحة المناهج، ويعتمد على ثلاثة موضوعات" إن وأخواتها، كان وأخواتها، كاد وأخواتها"، حيث يأتي باحث من الغرب لدراسة لغة العرب، اسمه جون، يصطحبه المعلم رجب، يتقابل مع النواسخ، وتكون حوارات تعليمية، بطريقة مشوقة، بها الدروس والعبر، فيما يحمل الكتاب الخامس عنوان" درر بلاغية" ضمن فكرة مسرحة المناهج، يتحدث الموضوع عن 9 درر"جواهر" بلاغية، يتم توضيح دور البلاغة في اللغة العربية، يستهل الكتاب عن الجوهرة الأولى التي تبين دلالة الأزمنة الثلاثة"الماضي، المضارع، الأمر" فى الكلام البليغ، أما الكتاب السادس، والذى يحمل عنوان" شجرة الممنوع من الصرف" ضمن فكرة مسرحة المناهج، تدور الأحداث حول تنقل قبيلة عربية بحثا عن العشب، أثناء تنقل شيخ القبيلة، يتقابل مع شجرة غريبة الأطوار، تحاور البشر، تمركزت القبيلة حول الشجرة، و كانت الحوارات التعليمية، مع الدروس المستفادة..

وأشار المعلم الخبير، إلى أن هناك كتب تتحدث عن الصعيد تتضمن كتاب" من ذاكرة الصعيد"، وهو عبارة عن مجموعة قصصية من 25 قصة، تدور أحداثها في منتصف القرن العشرين، حكايات عن حياة الصعيدي، وعراكه مع الحياة، مليئة بالدروس والعبر، وكتاب " الصعيد يجود"، أيضا يتحدث عن مجموعة قصصية من 25 حكاية، عن حياة الصعيدي في الزمن الماضي، تبين لنا مدى قسوة الحياة، لكن الصعيدى لم يستسلم لها، بل قهرها، واستفاد منها، وكتاب" الأمثال في حياة الناس" حيث يضم بين طياته، مجموعة من الأمثال بالشرح والتحليل، يتكون الكتاب من 12 حزمة، كل حزمة تبدأ بحرف أ وتنتهي بحرف ي يبن الكتاب دور المثل في حياتنا اليومية.

المبشرين بالجنة ليسوا عشرة

و أوضح مهران، بأن هناك كتب أخرى، تهدف لتعليم قيم ايجابية، أحدهم يحمل عنوان" حوار مع الأبرار" وتدور أحداثه عن طريق محورين، المحور الأول: البشارة من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- للمؤمنين، وهم ليسوا عشرة فقط، والمحور الثانى استحضار العشرة المبشرين بالجنة، ومحاورتهم بطريقة خيالية، كأنهم يعيشون بين ظهرانينا.، مع التأكيد على أن المبشرين بالجنة ليسوا عشرة فقط، فهم كثير منهم قبل الهجرة مثل بشارة النبى صلى الله عليه وسلم لآل ياسر و لسيدنا بلال و السيدة خديجة، وبعد الهجرة لأصحاب بدر وبيعة الرضوان، وكتاب آخر بعنوان" أميرة بين الأجنحة"، تتحدث القصة عن الزمن الجميل، فقد حدث خلاف بين الأمير حسن، والأميرة حسناء، فهجرت الأميرة المكان، وتركت الحيرة تلازم الأمير، فنقب في البلاد حتى حدث أمر غريب. فقد تقابل الأمير حسن مع الطيور المهاجرة التي أرسلتهم الحكمة في ثوبها الجميل الذي يتزين بالمساعدة، وحدث أن جمعت الطيور ومعها الحكمة بين الأمير والأميرة.





