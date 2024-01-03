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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يوجه بترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية وتعظيم الاستفادة من حجم الإيرادات

اجتماع ترشيد الإنفاق
اجتماع ترشيد الإنفاق بقنا

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية، والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام محافظة قنا ، لمناقشة ملف تعظيم موارد المحافظة، والعمل على تحقيق أقصى استفادة منها، ووضع الحلول أمام التحديات التي تعطل ذلك، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس حماده ياسين، المستشار الهندسي للمحافظة وحمدي حسين، مدير الشئون المالية والإدارية، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وأحمد يوسف، مدير عام تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمى والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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و قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن الاجتماع تضمن مناقشة الجهود المبذولة لتعظيم جهود تحصيل الايرادات بجميع مراكز المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات للاستفادة من الإيرادات ومناقشة المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

وأضاف عبد الباقي ، أن محافظ قنا وجه بالمراجعة الشاملة والتقييم الفعلي للقيم الإيجارية لأصول الدولة وفقا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة لضمان حق الدولة والحفاظ على حق المواطن، مؤكدًا على أهمية ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام، كما تم مناقشة تنظيم العمل بمنظومة الإعلانات والمتابعة المستمرة للإعلانات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها حفاظًا على حق المواطن والدولة، بهدف الاستغلال الأمثل لموارد الاعلانات لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

 

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلي أنه وجه بضرورة التنسيق والتواصل مع أصحاب الشركات والمعلنين، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصالح الدولة، وإخطارهم بفترة السماح لسرعة سداد تلك المستحقات، والتي يتم إعادة استغلالها مرة أخرى في دعم وتمويل المشروعات الخدمية وقطاعات المرافق.


 

قنا رؤية مصر 2030 الوحدات المحلية التنمية المستدامة ترشيد الإنفاق ب مجلس الوزراء

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