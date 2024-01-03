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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة بقنا

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية المراشدة، عن إصابة ١١ شخص من مستقلى السيارة.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة.

 

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تبين إصابة ١١ شخص ممن يستقلون السيارة، بإصابات متنوعة، فيما تمكنت الأجهزة المعنية من رفع آثار الحادث، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.
 

دفع مرفق اسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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