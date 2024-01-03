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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مشروع مبادرة "تميز المعلم" يسلم وحدة متنقلة لتكنولوجيا الاتصالات لتربية قنا

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، وفد مشروع مبادرة تميز المعلم"TEI"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 'USAID"، وذلك لتسليم وحدة متنقلة لتكنولوجيا الإتصالات تمهيداً لبدء العمل بمراحل المبادرة.

تضمنت فعاليات الزيارة عقد لقاء مع ممثلي الكلية وتم مناقشة كيفية دمج التكنولوجيا في جميع البرامج التعليمية وتطوير التربية العملية.

 

ضم الوفد كلاً من: الدكتور عاشور أحمد العمرى، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حازم راشد، مستشار مشروع مبادرة تميز المعلم والعميد السابق لكلية التربية بجامعة عين شمس، والمهندس أحمد سالم، أخصائي تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات بالمشروع، وبحضور الدكتور عصام علي الطيب، عميد كلية التربية بقنا ، والدكتور عبد الرحمن أبوالمجد، وكيل الكلية والدكتور محمد صبري، وكيل الكلية والدكتورة نجوي يسين محمد، منسق مشروع مبادرة تميز المعلم بالكلية.

 

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وقال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن مثل هذه المبادرات والمشروعات تهدف إلى تحسين جودة التعليم بالجامعات المصرية وبناء قدرات المعلمين وتعزيز مهاراتهم ودعم عملية تعلم الطلاب والنهوض بإصلاح التعليم فى مصر.

 

وأكد الدكتور عصام الطيب، عميد كلية التربية، أن الهدف من المبادرة هو دعم تطوير برامج إعداد معلمي الصفوف الابتدائية وتطوير أساليب التدريس لتتناسب مع المعايير العالمية لمستوى ما قبل الخدمة وأثناء التدريس.

 

و أشارت الدكتورة نجوى الهوارى، منسق المشروع، إلى أنه تم اختيار كليه التربية بجامعة جنوب الوادي ضمن 15 كلية تربية على مستوى الجامعات المصرية للمشاركة في هذا المشروع.

 

وأضافت الهوارى، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية لدعم التعليم في مصر والسعى لتعزيز قدرات وزارة التعليم العالى.

 

جدير بالذكر أن مشروع مبادرة تميز المعلم ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وينفذه مركز تطوير التعليم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وبعض الجهات الأخرى.

 

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