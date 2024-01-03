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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

امتحانات جامعة جنوب
امتحانات جامعة جنوب الوادى

أجرى الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، جولة تفقدية بلجان الامتحانات بكليتي الزراعة والطب البيطري، اطمئن خلالها على حسن سير العمل وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب وتواجد أساتذة المادة للإجابة على أى استفسارات من قبل الطلاب.

شهد جولة رئيس الجامعة، الدكتور عصام الدين عبدالهادى، عميد كلية الزراعة، والدكتور سامى عبدالرؤوف، عميد كلية الطب البيطري، و الدكتور محمد رشدى، عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكليات.

 

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وحرص رئيس جامعة جنوب الوادى، خلال جولته، على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، مؤكداً حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات في جو مناسب، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

فيما أجرى الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الاول بكلية الحقوق، و اطمئن خلالها على انتظام الامتحانات وتوفير الهدوء والمناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

 

وأشار نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أنه يؤدي اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة طلاب كليات التربية، الصيدلة، الآداب، العلاج الطبيعى، العلوم، التربية النوعية، الهندسة، التمريض، الحاسبات و المعلومات، والمعهد الفني للتمريض.

 

 

امتحانات جامعة جنوب الوادى

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جامعه جامعة جنوب الوادي الفصل الدراسي الأول الطب البيطري كلية الزراعة انتظام الامتحانات قنا

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