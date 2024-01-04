محافظ قنا يوجه بسرعة تشغيل المجمع الصناعى الحرفى بقرية الكرنك

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، سرعة طرح ورش المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت للمواطنين، وتشغيل المجمع بكامل طاقته فى مجال الأنشطة المكملة للتصنيع في ظل خطة طموحة نحو التوسع فى إقامة المناطق الحرفية والمجمعات الصناعية، ضمن خطة الدولة التي تسعى إلى خلق فرص عمل منتجة في المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام محافظة قنا ، لوضع الخطوات التنفيذية لتشغيل المجمع الذي نفذته هيئة تنمية الصعيد بالتعاون مع محافظة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، و النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب و النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن، والدكتورة هدى سعدى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا ، وعدد من القيادة التنفيذية.

و قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن محافظ قنا وجه بسرعة وضع اللائحة التنفيذية لإدارة المجمع وذلك لتنظيم توفير مستلزمات الإنتاج والتصنع والتسويق، وكذا تقديم كافة أوجه الدعم لتدريب الفتيات والسيدات العاملات بمشغل الحياكة بالمجمع لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات والفتيات، وتوفير فرص عمل لائقة بهن.

وأضاف عبدالباقي، بأنه تم فتح فصل دراسي داخل المجمع وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على التعليم المناسب للعاملات والقضاء على الأمية داخل القرى، من خلال تحفيز السيدات اللاتي سيتم محو أميتهن وتعليمهن على حرفة الحياكة بتوفير ماكينات خياطة لهن من خلال التضامن الاجتماعي لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة.

وتابع المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، فضلا عن تسويق المنتجات من خلال عمل معرض دائم داخل المجمع بالإضافة الى التسويق الإلكتروني من خلال منصة أيادي مصر والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة من خلال منتجات المجمع.

يذكر أن المجمع مقام على مساحة 840 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه، ويضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى مركز أبوتشت. ويضم المجمع ماكينات حياكه، وعدد من الماكينات المكملة لها و 4 ورش صناعات صغيرة، و فصل محو أمية، فضلا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة، 150 فرصة عمل غير مباشرة.



