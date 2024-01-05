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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بقنا

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، تزامنا مع عيد ، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز وربطها مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، للمتابعة اللحظية وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل الفوري معها.

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن محافظ قنا وجه الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن بسرعة وضع خطة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكافة المنشآت بمساعدة الأجهزة الأمنية، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

 

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وتابع المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، وجرى التأكيد على تكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بمحيط الكنائس والشوارع المحيطة والحدائق العامة والمنتزهات.

 

وأوضح عبدالباقى، كما وجه محافظ قنا برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية، ومنع الاجازات الخاصة بأطقم الطبية والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، وانتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة بمحيط الكنائس والحدائق العامة وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.

 

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، بأنه تم التشديد على استمرار الحملات التفتيشية على محال ومنافذ عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

 

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