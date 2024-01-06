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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

"بشارة" يزور كنائس محافظة الإسماعيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

صدى البلد

هنأ اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، أقباط محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث قام بزيارة كنائس الإسماعيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، عدد من نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، مشايخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.
 

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استهل محافظ الإسماعيلية ومرافقوه جولتهم، بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، مقدمًا التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.  

تلا ذلك زيارة الكنيسة الإنجيلية بحي أول الإسماعيلية بشارع أم كلثوم، مقدمًا التهنئة للدكتور أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعه، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته، بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها، بشارع عرابي بحي أول مدينة الإسماعيلية، مقدمًا التهنئة للأنبا بولا مطران الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وخلال كلمته للتهنئة أكد "بشارة" أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد، حيث يحتفل المصريين جميعًا بالأعياد ولا فرق بين مسلم ومسيحي، موجهًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية جميعًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عام خيرًا ونماءً على المصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

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