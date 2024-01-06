مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم دفاع الفريق

أنهى مسئولو نادي الزمالك الاتفاق مع نادي البنك الأهلي، على رحيل مدافع الفريق محمد عبد الغني للفريق البرتقالي خلال فترة الانتقالات الجارية.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يوافق على رحيل محمد عبد الغني إلى صفوف البنك الأهلي في صفقة بيع نهائي"

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .