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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة موجعة للسعودية قبل أمم آسيا بقطر

منتخب السعودية
منتخب السعودية

أكدت تقارير صحفية سعودية صعوبة لحاق أيمن يحيى جناح النصر بمباريات السعودية في كأس أمم آسيا 2023 بسبب الإصابة.

وتعرض أيمن يحيى جناح النصر، لإصابة في مباراة لبنان الودية التي أقيمت في معسكر الدوحة أول أمس الخميس، علما بأنها انتهت لمصلحة الأخضر (1-0).

وذكرت صحيفة "الرياضية" اليوم السبت أن أيمن يحيى يعاني من تمزُّق في أربطة الكاحل، ويحتاج لفترة علاج، لن يسعفه الوقت لإتمامها قبل كأس آسيا، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في قطر.

وكان الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، اختار يحيى في القائمة النهائية للبطولة، المؤلَّفة من 26 لاعبًا، والتي تخوض معسكرًا في الدوحة استعدادًا للبطولة القارية.

وفي حال تأكُّد استبعاد أيمن يحى، سيضطر مانشيني لضم لاعب آخرَ بدلًا منه قبل رفع القائمة إلى الجهات المنظِّمة.

وكان مانشيني استدعى أمس الجمعة 3 لاعبين لمعسكر الدوحة، هم محمد البريك، وريان حامد، وطلال حاجي.

لكن حسب "الرياضية"، فإنه لم يتضح ما إذا كان مانشيني سيضم أحد الثلاثي بدلًا من يحيى حال استبعاده، أم سيعوّضه بلاعب في نفس مركزه.
 

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