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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال الإسرائيلي ينبش المقابر ويسلب جثامين الشهداء

صدى البلد

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بنبش المقابر ويسلب جثامين الشهداء ويعتدي على كرامتهم والسكان يلجأون لإنشاء مقابر عشوائية في منازل وصالات أفراح.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ،على أنهم قاموا بتوثيق اعتداء جيش الاحتلال على 12 مقبرة على الأقل في قطاع غزة عبر تعمد تجريفها.

وقال المرصد أن عمليات التجريف في المقابر شملت نبش القبور وتخريبها والدوس بالآليات العسكرية على جثامين الشهداء وتقطيع بعضها وسلب عشرات الجثامين.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن هجمات صهيونية أدت متكررة إلى إحداث حفر كبيرة داخل المقابر بحيث ابتلعت بداخلها عشرات القبور وتناثر بسببها رفات الشهداء واختفى بعض الجثامين.

ووثق الأورومتوسطي إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في أحياء محافظات قطاع غزة في ظل صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والاستهداف الصهيوني المستمر للمقابر ومحيطها

واكد المرصد أن "إسرائيل" تنتهك بشكل منهجي حرمة الأموات ومقابرهم وتخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب بشأن ضرورة حماية المقابر أثناء النزاعات المسلحة.

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