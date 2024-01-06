عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اللجنة الأوليمبية: الرئيس أكبر داعم للرياضة والمدينة جاهزة لاستضافة الفعاليات الكبرى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المهندس ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة يؤكد دعمه الدائم للرياضة المصرية، مضيفا أن الزيارة برهنت على جاهزية المدينة لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

واعتبر إدريس أن تفقد الرئيس السيسي لتدريبات المنتخب المصري لكرة القدم الذي يضم في صفوفه نجوم عالميين، بمثابة أكبر دعاية لما أنجزته الدولة المصرية من بنية تحتية وإنشاءات ضخمة على مدار السنوات الماضية التي شهدت ازدهارا في جميع المجالات.

وأكد أن مصر بات جاهزة لاحتضان أي فعاليات وبطولات رياضية دولية بعد امتلاكنا أحدث المنشآت الرياضية المقامة وفقا للمعايير الأولمبية الدولية، حيث تضم مدينة الألعاب الأولمبية العديد من الصالات المجهزة لاستضافة الفعاليات الرياضية بكافة أنشطتها ووضعت مصر بقوة على الخريطة الرياضية العالمية.

وأضاف أن اهتمام الرئيس السيسي بالرياضة أمر يدعونا جميعا للفخر والاعتزاز حيث نعيش في أزهى عصور الرياضة، كما أن الاهتمام توسع ليشمل اكتشاف المزيد من المواهب الرياضة والعمل على صقلها ثم تطويرها والارتقاء بالمنافسات المحلية من أجل إكسابهم الخبرة اللازمة للمشاركة بقوة في البطولات الدولية لصناعة الأبطال في جميع الألعاب الرياضية.

وأشاد إدريس بالتعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والدعم اللامتناهي من الدكتور أشرف صبحي والذي يصب في صالح الرياضة المصرية وينعكس إيجابيا على الأداء الرياضي خاصة ونحن مقبلين على حدث عالمي كبير وهو أولمبياد باريس.

وقدم القائم بأعمال اللجنة الأولمبية الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على جهوده المبذولة دائما في تطوير الرياضة وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للأبطال مما خلق بيئة مواتية للنجاح والتحفيز على تطوير الرياضة المصرية وصناعة المزيد من الأبطال.

ولفت المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال اللجنة الأولمبية المصرية إلى أن دعم وزارة الشباب والرياضة غير المحدود يخلق مناخ من الهدوء يسهم في إحداث حالة من الاستقرار في الوسط الرياضي وهو ما نعيشه حاليا وسنرى نتائجه في المستقبل القريب بفضل ما يقدمه الدكتور أشرف صبحي لصالح الرياضة.

وشدد المهندس ياسر إدريس على الالتزام ببذل أقصى الجهود خلال الفترة المقبلة من جانب اللاعبين وإدارات مختلف الاتحادات الرياضية للوصول إلى منصات التتويج العالمية وتأهل المزيد من اللاعبين إلى أولمبياد باريس 2024.

واختتم المهندس ياسر إدريس قائلا: إنه يتم توفير كافة سبل الدعم والرعاية لكافة الأبطال حتى يصلوا إلى الجاهزية التامة استعدادا للمشاركة بقوة في أولمبياد باريس 2024، والتي سوف تشهد مشاركة عدد غير مسبوق من الرياضيين المصريين في ذلك المحفل الأولمبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

موضوعات متعلقة

سأدفع أموالا كثيرة لأجل هذا.. مبابي يكشف عن شيء يريد أن يفعله!

استعدادا لكأس الرابطة.. بيراميدز يواصل تدريباته بالدفاع الجوي

20 مليون يورو.. نجم ريال مدريد السابق يقترب من برشلونة

اتحاد جدة يعلن عن برنامج معسكره بدبي

560 لاعبا ولاعبة يشاركون في السلسلة الأولى من بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي

إنتر ميلان يحافظ على صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على هيلاس فيرونا

ضربة موجعة للسعودية قبل أمم آسيا بقطر

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أدى حركات استعراضية| ضبط قائد سيارة عرض حياة المواطنين للخطر أعلى كوبرى أكتوبر

أمريكا تعلن إسقاط طائرة مسيرة من اليمن في المياه الدولية بالبحر الأحمر

مرتضى منصور السبب.. إحالة هاني شاكر للمحاكمة بتهمة سب وقذف النائب أحمد دياب

ناقد رياضي عن زيارة السيسي لمران المنتخب: وجّه رسائل من أب لكل المصريين

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد في العاصمة الجديدة

مهد المسيحية.. خبير أثري يكشف تفاصيل رحلة العائلة المقدسة لمصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحباية دوا.. ازاي تحمى نفسك من مخاطر الجديري المائي؟

أميرة الذهب تتصدر التريند.. شاهد أغرب أشكال الإكسسوارات

بمذاق لا يُقاوم| طريقة عمل بسبوسة بالحليب

دمر الكرش .. 6 أكلات تساعدك فى التخلص منه نهائيا

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ