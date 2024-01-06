رئيس اللجنة الأوليمبية: الرئيس أكبر داعم للرياضة والمدينة جاهزة لاستضافة الفعاليات الكبرى

قال المهندس ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة يؤكد دعمه الدائم للرياضة المصرية، مضيفا أن الزيارة برهنت على جاهزية المدينة لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

واعتبر إدريس أن تفقد الرئيس السيسي لتدريبات المنتخب المصري لكرة القدم الذي يضم في صفوفه نجوم عالميين، بمثابة أكبر دعاية لما أنجزته الدولة المصرية من بنية تحتية وإنشاءات ضخمة على مدار السنوات الماضية التي شهدت ازدهارا في جميع المجالات.

وأكد أن مصر بات جاهزة لاحتضان أي فعاليات وبطولات رياضية دولية بعد امتلاكنا أحدث المنشآت الرياضية المقامة وفقا للمعايير الأولمبية الدولية، حيث تضم مدينة الألعاب الأولمبية العديد من الصالات المجهزة لاستضافة الفعاليات الرياضية بكافة أنشطتها ووضعت مصر بقوة على الخريطة الرياضية العالمية.

وأضاف أن اهتمام الرئيس السيسي بالرياضة أمر يدعونا جميعا للفخر والاعتزاز حيث نعيش في أزهى عصور الرياضة، كما أن الاهتمام توسع ليشمل اكتشاف المزيد من المواهب الرياضة والعمل على صقلها ثم تطويرها والارتقاء بالمنافسات المحلية من أجل إكسابهم الخبرة اللازمة للمشاركة بقوة في البطولات الدولية لصناعة الأبطال في جميع الألعاب الرياضية.

وأشاد إدريس بالتعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والدعم اللامتناهي من الدكتور أشرف صبحي والذي يصب في صالح الرياضة المصرية وينعكس إيجابيا على الأداء الرياضي خاصة ونحن مقبلين على حدث عالمي كبير وهو أولمبياد باريس.

وقدم القائم بأعمال اللجنة الأولمبية الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على جهوده المبذولة دائما في تطوير الرياضة وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للأبطال مما خلق بيئة مواتية للنجاح والتحفيز على تطوير الرياضة المصرية وصناعة المزيد من الأبطال.

ولفت المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال اللجنة الأولمبية المصرية إلى أن دعم وزارة الشباب والرياضة غير المحدود يخلق مناخ من الهدوء يسهم في إحداث حالة من الاستقرار في الوسط الرياضي وهو ما نعيشه حاليا وسنرى نتائجه في المستقبل القريب بفضل ما يقدمه الدكتور أشرف صبحي لصالح الرياضة.

وشدد المهندس ياسر إدريس على الالتزام ببذل أقصى الجهود خلال الفترة المقبلة من جانب اللاعبين وإدارات مختلف الاتحادات الرياضية للوصول إلى منصات التتويج العالمية وتأهل المزيد من اللاعبين إلى أولمبياد باريس 2024.

واختتم المهندس ياسر إدريس قائلا: إنه يتم توفير كافة سبل الدعم والرعاية لكافة الأبطال حتى يصلوا إلى الجاهزية التامة استعدادا للمشاركة بقوة في أولمبياد باريس 2024، والتي سوف تشهد مشاركة عدد غير مسبوق من الرياضيين المصريين في ذلك المحفل الأولمبي.