الأولى في العالم.. مركبة فضائية هندية تصل إلى أقرب نقطة لـ الشمس

وصلت المركبة الفضائية الهندية لمراقبة الشمس إلى وجهتها، وهو ما يمثل إنجازاً فضائياً آخر، بعد الهبوط الناجح لمركبة فضائية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر العام الماضي.

وحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء، وصلت المركبة الفضائية «أديتيا - إلـ1» التي انطلقت في سبتمبر الماضي، اليوم السبت، إلى نقطة تبعد 1.5 مليون كيلومتر (932 ألف ميل) عن الأرض، وهي 1 في المائة فقط من المسافة بين الأرض والشمس، طبقاً لوكالة الفضاء الهندية.



وسميت المهمة باسم «أديتيا» آلهة الشمس في الديانة الهندوسية، بينما (إلـ1) هي رمزية تموضع المركبة في الفضاء بين الشمس والأرض.

وأصبحت الهند أول دولة تتمكن من إنزال مركبة فضائية، بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، في عام 2023، بعد أن انتهت محاولة روسيا للهبوط على سطح القمر في المنطقة نفسها بالفشل، بسبب عطل في المحرك